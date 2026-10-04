CTP Milletvekili aday adayları Parti Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında 6 Aralık 2026 Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylarını oy birliğiyle onayladı. CTP üyeleri, milletvekili adaylarını ve aday sıralarını belirlemek üzere 11 Ekim 2026 Pazar günü sandık başına gidecek.

Kontenjan adaylarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, aday adaylığı sürecinde de önemli bir aşama tamamlandı. Parti Tüzüğü hükümleri doğrultusunda, Genel Başkan Sıla Usar İncirli Lefkoşa’dan, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ise Girne’den ön seçime tabi tutulmaksızın ilk sıradan aday olacaklar.

Farklı meslek gruplarından, toplumsal kesimlerden ve deneyim alanlarından isimlerin yer güçlü aday adayı listeleriyle CTP, 6 Aralık Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor. “Şimdi Söz Bizde” diyerek yeni döneme hazırlanan CTP, güçlü kadroları ve toplumun farklı kesimlerini buluşturan siyaset anlayışıyla ortak geleceği birlikte kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

CTP aday adaylığı tanıtımlarına başlıyor

Öte yandan CTP, milletvekili aday adaylarını partililerle buluşturmak amacıyla ada genelinde aday adaylığı tanıtım toplantıları gerçekleştirecek. Tanıtım programı, 5 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Girne Dome Otel’de başlayacak. Güzelyurt ve Lefke aday adayları 6 Ekim Salı günü saat 19.00’da Güzelyurt AKM’de, Mağusa ve İskele aday adayları ise 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da KÜKOM’da partililerle buluşacak. Aday adaylığı tanıtım programı, 8 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilecek buluşmayla tamamlanacak.

CTP’nin milletvekili aday adayları listesi şu şekilde;

-Lefkoşa:

1. Birikim Özgür

2. Derviş Bladanlı

3. Devrim Barçın

4. Dilan Aşan

5. Doğuş Derya

6. Feriha Tel

7. Filiz Besim

8. Hamit Sakallı

9. İsmail Barbaros

10. Koral Aşam

11. Laden Boran Fellahoğlu

12. Mustafa Gürkan

13. Orhun Mevlit

14. Sami Özuslu

15. Tekin Söylemez

16. Ürün Solyalı

-Güzelyurt:

1. Armağan Candan

2. Aslı Murat

3. Ayşe Yükselir

4. Cenk Paşa

5. Hasan Sarpten

6. Şevki Bingöl

-İskele:

1. Beyhan Osmanlılar

2. Bilen Sayılı Bozkırlı

3. Biray Hamzaoğulları

4. Fide Kürşat

5. Hamit Caner

6. İsmail Hakkı Nurçin

7. Kani Boranay

8. Mehmet Ceylanlı

9. Suphi Çoşkun

-Lefke:

1. Mehmet Bicen

2. Münever Ebedi Çakmak

3. Salahi Şahiner

-Mağusa:

1. Asım Akansoy

2. Erkut Şahali

3. Ersun Aytaç

4. Hasan Öztaş

5. Kaan Güder

6. Koral Özkoraltay

7. Mine Karaca

8. Şifa Çolakoğlu

9. Teberrüken Uluçay

10. Yasin Yeni

-Girne:

1. Alpay Çelebi

2. Ayşe Kaya

3. Cüney Çoşaner

4. Deniz Kim

5. Fazilet Özdenefe

6. Fikri Toros

7. Mebure Altuğ

8. Mehmet Nasiboğlu

9. Mehmet Sevgüm

10. Ongun Talat

11. Özlem Karadeniz

12. Tufan Vudalı

13. Ziya Tüzel