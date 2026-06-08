“Metale hayat veriyoruz”

Berivan BABAHAN

Tezay Group Direktörü Hasan Tezay, dededen toruna uzanan 70 yıllık meslek geçmişinin nasıl bir markaya dönüştüğünü anlattı. Demir doğrama ile başlayan yolculuğun bugün ısıtma-soğutma sistemlerinden metal ve prefabrik yapılara, iskele ve kalıp sistemlerinden dünya markalarının distribütörlüğüne uzandığını söyleyen Tezay, müşteri memnuniyetini merkeze koyarak adada şömine ve soba sektöründe ilk üç firma arasına girdiklerini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tezay, enerji tasarrufu sağlayan taşınabilir soğutma sistemlerinden iş güvenliği alanında yaptıkları yatırımlara, yerli istihdamdan ekonomide yaşanan sorunlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Tezay, gençlerin yalnızca memurluğa yönlendirilmesinin mesleklerin geleceğini tehdit ettiğini savunurken, devletin de yükümlülüklerini düzenli yerine getiren işletmelere daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.

“Demir sektöründe kendimizi geliştirerek esnaflığı ticaretle yoğurduk”

Tezay Group Direktörü Hasan Tezay, Türk Maarif Koleji’nin ardından Cerrahpaşa Üniversitesi Matematik Bölümü’nde öğrenim gördüğünü ve yüksek lisansını tamamladığını belirtti.

Ülkeye döndüğünde hedefinin matematik öğretmeni olmak olduğunu söyleyen Tezay, “O dönem öğretmenliği bekleyecek imkânımız yoktu. Bu nedenle baba mesleği olan demir doğrama alanında özel sektöre atıldık” dedi.

Ortaokul yıllarından itibaren babasıyla birlikte atölyede çalışarak meslek öğrendiğini ifade eden Tezay, lise son sınıfta ustalık seviyesine ulaştığını ve bu tecrübenin özel sektörde hızlı yükselmesini sağladığını söyledi. Bir şirkette 11 yıl boyunca çalıştığını ve genel müdür olarak ayrıldığını belirten Tezay, ardından kendi işletmesini kurduğunu anlattı.

Ailesinin meslekte köklü bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Tezay, “Babam da demirciydi ve ailemizin bu meslekte 70 yıllık geçmişi var. Biz de demir sektöründe kendimizi geliştirerek esnaflığı ticaretle yoğurduk. 2016 yılında kendi şirketimizi kurma kararı aldık” dedi.

“Adada şu anda ilk üç içerisindeyiz”

Hasan Tezay, sektöre girdikten sonra demir işlerinde daha özel alanlara yöneldiklerini ve sektörde gördükleri boşlukları değerlendirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

3HD Metal Prefabrik bünyesinde bahçe evleri üretmeye başladıklarını belirten Tezay, “İnsanların en büyük sıkıntısının ev ve bahçelerindeki fazlalıkları nereye koyacakları olduğunu gördük. Bir bahçe evi tasarladım ve ilk adımı bu şekilde attık” dedi.

Daha sonra ısıtma alanındaki ihtiyacı fark ettiklerini ifade eden Tezay, enerji maliyetlerinin insanları farklı ısınma çözümlerine yönelttiğini belirterek soba ithalatına başladıklarını söyledi.

Müşteri taleplerinin ürün çeşitliliğini artırdığını kaydeden Tezay, “Adada şu anda ilk üç içerisindeyiz ve şömine ile soba gruplarında zirveye oynamaya başladık. Bunun nedeni müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve yarattığımız marka algısıdır” dedi.

“Bugün dünya markalarını showroomlarımızda sergiler hale geldik”

Isıtma sistemleri alanında Nordflam, Macroflam ve Korflame markalarının distribütörlüklerini üstlendiklerini belirten Tezay, “3HD Isıtma bir soba ihtiyacıyla doğdu. Bugün dünya markalarını showroomlarımızda sergiler hale geldik” dedi.

Isıtma sektörünün ardından soğutma alanına yöneldiklerini anlatan Tezay, yoğun rekabet bulunan klima pazarına girmek yerine dış mekân ve bahçe klimalarındaki eksikliği değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye’den Kabel Alindair markasının distribütörlüğünü aldıklarını ifade eden Tezay, ürünleri ilk etapta kafe ve restoranlarda tanıtarak marka bilinirliği oluşturduklarını kaydetti.

Satış sonrası hizmete büyük önem verdiklerini vurgulayan Tezay, yedek parça ve servis konusunda hızlı çözüm sunduklarını belirterek, son dönemde endüstriyel soğutma ürünlerini de portföylerine eklediklerini söyledi.

“Enerji verimliliği anlamında klimadan çok daha iyidir”

3HD Soğutma Sistemleri ürünleri hakkında bilgi veren Tezay, ürünün klasik klimalardan farklı olarak açık kapı ve pencerelerin bulunduğu ortamlarda da kullanılabildiğini söyledi.

Ürünün temiz havayı soğutarak ortam sıcaklığını düşürdüğünü belirten Tezay, tekerlekli yapısı sayesinde ev içinde veya bahçede istenilen alana taşınabildiğini ifade etti.

Orta boy modelin yaklaşık 50 metrekarelik alanı serinletebildiğini kaydeden iş insanı, ürünün hem evlerde hem de dış mekânlarda kullanılabildiğini söyledi.

Enerji tüketiminin düşük olduğuna dikkat çeken Tezay, “6 saatte yaklaşık 1 kilovat elektrik tüketir. Dolayısıyla enerji verimliliği anlamında klimadan çok daha iyidir” dedi.

Kafe ve restoranlarda da yoğun talep gördüklerini belirten Tezay, bunun en önemli nedeninin satış sonrası hizmet olduğunu vurguladı.

“Ürünün ucuzunu almak değil, kaliteli olması ve satış sonrası hizmetin verilmesi önemlidir” diyen Tezay, arıza durumlarında iki iş günü içerisinde çözüm ürettiklerini söyledi.

“Hem elektrik hem odun hem de pelet sobanın satışını yapıyoruz”

Isıtma grubunda her bütçeye uygun ürün seçenekleri sunduklarını belirten Tezay, kuzine, döküm soba, elektrikli şömine ve pelet soba gibi farklı ürün gruplarına sahip olduklarını söyledi.

Kozlusan markasının distribütörlüğünü yaptıklarını kaydeden Tezay, özellikle pelet sobaların apartmanlarda yaşayanlar için önemli bir alternatif oluşturduğunu ifade etti.

Ürün yelpazelerinde bioethanol yakıtla çalışan şöminelerin de bulunduğunu belirten iş insanı, kafe ve restoranlara yönelik tüp gazla çalışan modellerin de satışını yaptıklarını söyledi.

“Biz hem elektrik hem odun hem de pelet sobanın satışını yapıyoruz” diyen Tezay, farklı yakıt türleriyle çalışan ürünleri bayilere, işletmelere ve müşterilere sunduklarını kaydetti.

“En önemli hedefimiz kaliteli ürünü uygun fiyata müşterimize nasıl sunabilirizdir”

Müşteri memnuniyetinin şirketin temel önceliği olduğunu vurgulayan Hasan Tezay, kısa sürede elde ettikleri başarının arkasında ürün kalitesi ve verilen hizmetin bulunduğunu söyledi.

“En önemli hedefimiz kaliteli ürünü uygun fiyata müşterimize nasıl sunabilirizdir” diyen Tezay, fiyatların hem Türkiye hem de Kıbrıs Cumhuriyeti ile rekabet edebilir seviyede olması gerektiğini belirtti.

Reklamın tek başına yeterli olmadığını ifade eden Tezay, “Sosyal medya veya gazete reklamıyla müşteriyi ancak kapıdan içeri sokabilirsiniz. Satılabilirliği artıran en önemli reklam ise kulaktan kulağa yayılan memnuniyettir” dedi.

“Metal ile akla gelebilecek her şeyi 3HD Metal Prefabrik bölümü üretiyor”

3HD Metal Prefabrik’in son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Hasan Tezay, bahçe evlerinden konteyner yaşam alanlarına, ambarlardan iş yerlerine ve çit sistemlerine kadar metal alanında geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını söyledi.

“Aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz. Sloganımız da ‘Metale hayat veriyoruz’” diyen Tezay, müşterilerden gelen özel talepleri de hayata geçirdiklerini ifade etti.

İş güvenliği alanındaki ihtiyaçları da görerek bu sektöre yatırım yaptıklarını belirten Tezay, adaya ilk galvaniz güvenlikli iskele sistemlerini getiren firma olduklarını söyledi.

Müşteri talepleri doğrultusunda kalıp sistemleri alanına da girdiklerini kaydeden Tezay, bugün Doka ve Sveza markalarının distribütörlüğünü yaptıklarını belirterek, inşaat kalıbı alanında geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ifade etti.

“Çocuklarımıza kendi ayakları üstünde durmayı öğretmeliyiz”

Yerli istihdam konusunda tüm sektörlerde sıkıntılar yaşandığını belirten Hasan Tezay, en büyük sorunlardan birinin nitelikli personel ve usta bulmak olduğunu söyledi.

Bu konuda toplum olarak öz eleştiri yapılması gerektiğini savunan Tezay, çocukların yalnızca memur olmaya yönlendirilmesinin birçok mesleğin geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

“Biz çocuklarımızı sadece memur olsun diye yetiştirirsek ne yazık ki bu sektörleri Kıbrıs’ın insanları olarak kaybedeceğiz” diyen Tezay, eğitimle birlikte iş hayatının da gençlere öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatını ve insan ilişkilerini öğrenmesinin önemine dikkat çeken Tezay, “Çocuklarımıza gelecek hazırlarken aynı zamanda kendi ayakları üstünde durmayı öğretmeliyiz” dedi. Ayrıca, çocukların iş ortamını tanımasının ileride sorumluluk alabilmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Devlet düzgün yapan firmalara sahip çıkmak durumundadır”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasan Tezay, alım gücündeki düşüşün özel sektörü doğrudan etkilediğini belirterek, yurttaşların öncelikli ihtiyaçlara yöneldiğini, bunun da birçok sektörde daralmaya yol açtığını söyledi.

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların piyasaya zincirleme şekilde yansıdığını ifade eden Tezay, hükümetin üreticilere ve iş insanlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini savundu.

Düzenli şekilde vergi ve sosyal sigorta yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin korunması gerektiğini vurgulayan Tezay, sık sık çıkarılan afların kurallara uyan işletmeleri dezavantajlı duruma düşürdüğünü söyledi.

“Devlet burada işini düzgün yapan firmalara sahip çıkmak durumundadır” diyen Tezay, kayıt dışı duruma düşen yabancı çalışanlar konusunda da denetimlerin yalnızca çalışanlara değil, onları bu duruma düşüren işverenlere de yönelmesi gerektiğini ifade etti.