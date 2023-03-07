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Mesarya bölgesinde bir saatlik elektrik kesintisi

Mesarya bölgesinde bir saatlik elektrik kesintisi

Mesarya bölgesinde yarın bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Mesarya bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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