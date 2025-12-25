Mesarya Belediyesi, çam kese böceğine karşı mücadeleyi sürdürüyor

Mesarya Belediyesi, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamusal alanlarda çam kese böceğine karşı gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çam kese böceğinin özellikle tırtıl evresinde insan sağlığı açısından alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve deri tahrişlerine yol açabildiği, aynı zamanda çam ağaçlarına ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kamuya açık alanlarda bulunan yaklaşık 2 bin 220 çam ağacı ilaçlandı. İlaçlama uygulamalarının; okullar, parklar, piknik alanları, mezarlıklar, köy meydanları ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların özellikle çocuklar ve hassas grupların güvenliği gözetilerek, çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak yapıldığı ifade edildi.

Mesarya Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden zararlılara karşı önleyici ve sürdürülebilir mücadeleye, belirlenen programlar doğrultusunda kararlılıkla devam edileceğini duyurdu. Belediye yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.