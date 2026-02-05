Menelau: “Kıbrıs sorununun alternatif bir çözümü yok”

Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau, yakın tarihte onaylanan UNFICYP raporunun Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çözüm temelini doğruladığını belirterek, Kıbrıs sorununda alternatif bir çözümün olmadığı mesajının herkes tarafından net biçimde anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Avrupa Solu Grubu'nun Limasol’da yapılan “Çalışma Günleri” toplantısında konuşan Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau, BM Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun onaylanmasıyla Kıbrıs sorununun çözüm temelinin bir kez daha yinelendiğini söyledi.

Menelau, Kıbrıs sorununun alternatif bir çözümü olmadığının herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti. Menelau, Kıbrıs Türk liderliğine yeni bir liderin seçilmesi sonrası umutların artmasından dolayı Kıbrıs Rum tarafının girişimleri sonucunda 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde BM çatısı altında iki görüşmenin gerçekleştirildiğini söyledi.

11 Aralık tarihli görüşmede iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüyle doğrudan bağlantılı siyasi eşitliğe atıfta bulunulmasının Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezinden dönüş sinyalleri verdiği yorumunu yapan Menelau, Kıbrıs Türk tarafının "çözüm temelini" doğrulamasa da "siyasi eşitliği" doğrulanmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğu ifade etti.

Menelau, Kıbrıs Türk tarafının çözüm temelini doğrulamamasının sebeplerinin hâlâ iki devletli çözümü savunan Türkiye’de aranması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin kendileri için “evlilik öncesi boşanma protokolü” anlamına geldiğini ifade eden Menelau; “ihtiyacımız olan şey tüm uzlaşıları bütünüyle doğrulamamızdır” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Kıbrıs Rum tarafının 5 önerisine de değinen Menelau, Kıbrıs Rum tarafının çözüm için çalışmaya devam edeceği yineledi.