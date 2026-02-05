CTP Eğitim Komitesi KTÖS’ü ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. Ziyarette CTP Eğitim Sekreteri Feriha Tel, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve Eğitim Komitesi üyeleri Salih Sarpten ve Ayşe Alioğlu yer aldı. KTÖS adına ise Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve Yürütme Kurulu İnsan hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç katıldı.

Oldukça verimli ve anlamlı geçen toplantıda, eğitimde yaşanan temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Görüşmede, eğitimde ihtiyaç duyulan dönüşümün nasıl ve hangi yöntemlerle hayata geçirilebileceğine dair karşılıklı fikir ve öneriler paylaşıldı.

Ayrıca görüşmde, ortak kaygı ve hassasiyetlerin büyük ölçüde paylaşıldığı teyit edildi ve KTÖS’ün sendikal düzeyde geliştirdiği bazı önemli öneriler de değerlendirilmek üzere not alındı.