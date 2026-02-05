“Akademi’nin ilkeleri pazarlık konusu olamaz”

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Akademi’nin mevcut giriş sisteminin dışında alternatif kabul modellerinin gündeme getirildiğine dair tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Öğrenciler, doğrudan muhatabı oldukları bu süreçte şimdiye dek büyük ölçüde görmezden gelindiklerini belirterek, söz konusu yaklaşımın Akademi’nin temel ilkelerine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, geçici öğretmenlerin mağduriyetini gidermek gerekçesiyle; ücret karşılığı, Akademi’nin asıl giriş sisteminden ayrı bir sınavla ve yaklaşık iki yıllık bir eğitimle AÖA’ya kabul seçeneğinin gündeme getirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Henüz resmileşmiş ya da yazılı bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu yaklaşımın dahi kabul edilemez olduğu belirtildi.

Öğrenciler, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 1937 yılından bu yana bu topluma kamusal öğretmen yetiştiren köklü bir kurum olduğuna dikkat çekerek, öğrenci kabulünün her zaman şeffaf ve rekabete açık sınavlarla yapıldığını, dört yıllık lisans eğitiminin ise uygulamalı bileşenlerle tamamlandığını hatırlattı.

Kamuoyuna yansıyan şekilde tartışılan modelin, parayı ölçüt haline getirerek dört yıllık emeği “iki yıla yakın” bir programla denk saydığına işaret edilen açıklamada, bu durumun mevcut öğrencilerin önüne geçirilmenin yolunu açtığı, hak gaspına ve haksız rekabete neden olduğu kaydedildi. Ayrıca Akademi’nin uzun yıllardır uyguladığı 25 yaş kriterinin fiilen anlamsızlaştırıldığı ve kurumsal standartların zayıflatıldığı vurgulandı.

AÖA öğrencileri, siyasetin etkisiyle ve çeşitli vaatler doğrultusunda atılan adımların, sınavı başarıyla geçerek Akademi’ye hak kazanan öğrencilerin emeğini ve hakkını açıkça göz ardı ettiğini ifade etti. Açıklamada, “Akademi’nin değerinin düşürülmesine, paranın liyakatin önüne geçirilmesine ve bu köklü kurumun sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz” denildi.

Öğrenciler, sürecin tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.