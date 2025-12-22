Memur-Sen Başkanı Ötüken: “Paramedikler sağlık sistemimizin gizli kahramanlarıdır”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Göktürk Ötüken, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, paramediklerin sağlık sisteminin gizli kahramanları olduğunu kaydetti.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre Ötüken, paramediklerin 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü’nü kutladı.

Ötüken, acil sağlık hizmetlerinin bel kemiği olarak nitelediği paramediklerin diğer sağlık çalışanları gibi şiddete maruz kaldıklarını, hak menfaat ve ödevlerini düzenleyen yasanın hala Meclis’ten geçmediğini, kadro yetersizliği ve buna bağlı uzun çalışma saatleri nedeniyle kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramadıklarını ve yetersiz araç gereç ve uygunsuz iş ortamlarında görevlerini yerine getirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

“Acil durumlarda gösterdikleri hızlı, doğru ve kararlı müdahaleleriyle birçok hayat kurtaran paramediklerimiz, sağlık sistemimizin gizli kahramanlarıdır.” diyen Ötüken, sağlık sektöründeki tüm paydaşların fikirleri alınarak paramediklerin şiddetten uzak, hak menfaat ve ödevlerinin yasalarla güvence altına alındığı bir çalışma ortamına sahip olabilmeleri için gerekli adımların atılmasını istedi.