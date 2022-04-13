Meclis Başkanlığı: Borcumuz yok, elektriksiz bırakıldık

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Kıb-Tek’e borcu olmadığı halde elektriğinin kesildiğini duyurdu, “haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakıldık” açıklamasını yaptı.

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Meclis çalışmalarında aksaklıklar yaşandığı da belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Meclisi’nin elektrik enerjisinin kesilmesi üzerine bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Meclisi’nin dün olduğu gibi bugün de elektrik borcu bulunmamaktadır. Kurumumuz elektrik borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır.

Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara sebep olunduğu gibi, kamuoyunda da kurumumuz aleyhine doğru olmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu üzülerek gözlemlenmiştir. Kurumumuzun borcu bulunmadığını bir kez daha vurgulamak suretiyle, yaşanan bu gelişmeleri halkımızın takdirine bırakıyoruz.