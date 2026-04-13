Bu neyin önlemi?

Hayat pahalılığını donduran yasa tasarısının “akıbetinin” görüşüleceği Meclis Danışma Kurulu ve Genel Kurul toplantıları öncesinde, Meclis yerleşkesi içerisinde dikkat çeken “önlemler” alındığı gözlemlendi.

YENİDÜZEN’in Meclis içerisindeki gözlemlerine göre; yerleşkeye askeri personel sevk edildi, polis sayısı artırıldı ve bina çevresinde ‘peyzaj’ amacıyla bulunan taşlar toplatıldı.

Alınan bu önlemler, toplantılar öncesinde güvenlik düzeyinin olağan dışı biçimde yükseltildiğini ortaya koydu.

Başbakan Ünal Üstel, Cumartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu tasarının bir sonraki Genel Kurul toplantısında görüşüleceğini ifade etmişti. Bu açıklama üzerine sendikalar bugün için planladıkları grevi askıya alırken, Meclis’in tasarıyı görüşmek üzere toplanması halinde eylem sürecini derhal başlatacaklarını duyurmuştu.

Üstel’in bu açıklamasına karşın Meclis yerleşkesi içerisinde alınan “önlemler” kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Öte yandan Meclis Danışma Kurulu, tasarının akıbetini belirlemek üzere toplantı halinde. Buradan çıkacak karar, Genel Kurul’un açılıp açılmayacağı ve nasıl bir gündemle ilerleyeceği açısından kritik önem taşıyor.