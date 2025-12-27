“Maraş konusunda halka samimi olunması gerekiyor”

Kıbrıs’ın güneyinde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Haravgi gazetesine söyleşi verdi.

Haravgi gazetesine göre Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu verdiği söyleşide, kapalı Maraş bölgesinin geri iadesine yönelik uzun yıllardır süren mücadelenin siyasi sorumluğu ve kapalı Maraş bölgesinin “planlı kolonizasyonu” hakkında açıklamalarda bulundu.

Yoannu bir soru üzerine Maraş konusunda halka karşı samimi olmaları gerektiğini, bu konudaki gelişmeleri belirleyenin Maraş Belediyesi olmadığını, kararların siyasi düzeyde alındığına dikkati çekti.

Yoannu bu durumda, gerek kendisinin gerekse daha önceki belediye başkanları tarafından sarf edilen çabaların, büyük, özlü ve sürekli olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Kapalı Maraş konusunda rol oynayabileceğini düşündükleri siyasi, diplomatik ve kurumsal unsurlarla çok sayıda temasta bulunduklarını belirten Yoannu, bu temaslar çerçevesinde Maraş konusunun önceliği teşkil ettiği yönde sözler, anlayış açıklamaları ve teyitler aldıklarını ancak pratikte, kapalı Maraş bölgesinin “kolonizasyonunu” önlemek için gösterilen büyük çabalara rağmen, somut hiçbir sonucun elde edilemediğini de söyledi.

“İki devlete dayalı çözüm modeli gündemden çıkarılmalı”

Kıbrıs sorununa ilişkin bir soru üzerine Yaonnu, bu konuda umudun her zaman var olduğunu, bardağın daima boş tarafına değil dolu tarafına bakılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk liderliğindeki değişikliğin olumlu bir adımı teşkil ettiğini savunan Yoannu, bu durumun Kıbrıs sorununun sadece çözebileceğini söylemelerinin mümkün olmadığını ancak farklı önkoşullar yarattığını ifade etti.

Yoannu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin büyük ölçüde Türkiye’ye ve bölgede meydana gelen jeostratejik değişikliklere bağlı olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

“İki devlete dayalı” çözüm modelinin de kesin olarak gündemden çıkarılması gerektiğini kaydeden Yoannu, amacın iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu yineledi.

Yoannu açıklamaları kapsamında, kapalı Maraş bölgesinin kolonizasyonun sağlanması halinde bunun; toprak meselesinin özlü olarak kapanacağı anlamına da geleceğini ifade etti.