Maraş, BM Genel Kurulu’na taşınıyor

Gerek Kıbrıs sorunu gerek kapalı Maraş’taki faaliyetlerde önemli bir gelişme olup olmadığının New York’taki BM Genel Kurulu ve AB Dış Konular Konseyi’nde görüşüleceği, ayrıca Almanya’daki seçimlerin de belirleyici olacağı iddia edildi.



Adanın güneyinde yayınlanan Politis gazetesi “Sonraki Durak BM Genel Kurulu” başlıklı haberinde Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunun “yaz uykusuna” girdiğini ancak bir sonraki önemli randevunun Eylül’ün son on gününde BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta olacağını yazdı.



“Türkiye’ye Maraş konusunda verilen sürenin biteceği Ekim ayında AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplanacak” yorumunu yapan Politis’e göre asıl gelişmeler BM Genel Kurulu’nda yaşanacak.

21-28 Eylül’deki BM Genel Kurulu’nda Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve İngiltere üst düzeyinin de zirveye katılacak olması nedeniyle somut adımlar atacağı belirtildi.



Bu çerçevede ya Tatar ve Anastasiadis ile ortak bir görüşme veya üç garantörün de katılımıyla daha geniş bir görüşme yapılması olasılık dahilinde görülüyor.

Ekim’deki AB Dış Konular Konseyi’nde ise AB’nin durum değerlendirmesi yapması ve Türkiye’nin Avrupa geleceği hakkında karar vermesi için Türkiye’nin Maraş konusunda AB’nin tanıdığı süreye yanıtı ve Guterres’in New York temaslarının sonucu değerlendirilecek.





AP Başkanı Sassoli: “Türkiye Maraş’taki eylemlerini geri almalı”

ABD’den Maraş ikazı

BM'ye uzatma, Türkiye'ye Maraş uyarısı