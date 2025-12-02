Arabahmet’te Fars müzikleri yankılandı

Murat OBENLER

İran’ın kadim kültürünün bir yansıması olan Fars müzikleri ülkemizde Rasa Müzik Topluluğu’nun “Persian Music Night” Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Lefkoşa Bienali kapsamında Romance Piano Galerisi’nin iş birliğiyle 29 Kasım Cumartesi gecesi Arabahmet Kültür Merkezi’nde sahne alan topluluk müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılar,türküler hep bir ağızdan söylendi

Vokalde Armina Abdi, tarda Pouria Mohammadnezhad, santurda Navid Tavassoli,viyolonselde Mozaffar Nabili,tombakda Mohammad Mahdi Fazel ve perküsyonda Mahdieh Hashemi’den oluşan topluluk gecede Majid Vafadar, Parviz Meşkatian, Davood Azad ve Navid Tavassoli’nin eserlerini seslendirdiler. Ülkemizde yaşayan İranlı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkılar, türküler hep bir ağızdan söylenirken kimi şarkıda hüzün kimi şarkıda da neşe vardı.

Nabili: “Farklı dönemler ve farklı bölgelerden parçalardan oluşan zengin bir repertuvar ile İran’ın tarihsel ve kültürel çeşitliliğinden bir kesiti sunmak istedik”

Romance Piano Galerisi yöneticisi de olan müzisyen Mozaffar Nabili gecede yaptığı konuşmada çok güzel ve katılımı yoğun bir konser olduğunu, İranlı müzikseverleri bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek gecedeki işbirliği için Arkhe Lefkoşa’ya ve sponsorlara çok teşekkür etti. Farklı dönemler ve farklı bölgelerden parçalardan oluşan zengin bir repertuvar hazırladıklarını ve enstrümantasyonu da ona göre özenle oluşturduklarını belirten Nabili, İran’ın tarihsel ve kültürel çeşitliliğinden bir kesiti hem İranlı hem de Kıbrıslı müzikseverlerle buluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.