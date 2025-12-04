UKÜ, Türkiye'den iki üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile iş birliği protokolleri imzaladı.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ile Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan imza koydu.

Protokol ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’i tanıtmak ve bilim tarihi alanındaki çalışmaları desteklemek için ortaklaşa eğitim ve araştırma programları geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamına girecek iş birliği faaliyetleri arasında personel ve öğrenci değişimleri, yurtdışı eğitim ziyaretleri, ortak araştırma programları, seminerler, çalıştaylar ve ilgili hizmet programları yer alıyor.

Protokolün geliştirilmesi ve uygulanmasının koordine edilmesi için Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısını, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ise, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısını görevlendirdi.

UKÜ ile Kırıkkale Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladı. Protokole, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan imza koydu.

Her iki kurumun ilgili akademik personeli ve öğrencileri için iş birliğine dayalı eğitim ve araştırma programları geliştirilmesi amaçlanan protokol, akademik personel ve öğrenci değişimlerini, yurtdışı çalışma ziyaretlerini, iş birliğine dayalı araştırma programlarını, seminerleri, atölye çalışmalarını ve ilgili hizmet programlarını kapsıyor.

Protokolün geliştirilmesi ve uygulanmasının koordine edilmesi için Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı görevlendirildi.

Her iki protokol de, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak, taraflarca ek beş yıllık süre için yenilenebilecek.