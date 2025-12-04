“Polise ifadeye çağrılmadım”

Bu sabah görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın, olaydan kısa bir süre sonra polise ifade çağrıldığı kulislere yansırken, Serhat YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “ifadeye çağrılmadığını, yolsuzluk yapmadığını, esasen kendisinin yolsuzlukların üzerine gittiğini” söyledi.

Serhat, kulislere yansıyan soruşturma sürecini reddederek, “Bir şey yapmaya çalışıyorlar biliyorum. Bunu yapanın kim olduğunu da biliyorum” dedi, “Bu yolsuzlukların üzerine giden benim.” ifadelerini kullandı.

Tahir Serhat, Sadık Gardiyanoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini yürüttüğü süreçte, bakanlık müsteşarı görevine atanmış, bakan ile yaşadığı çeşitli krizlerle gündeme gelmişti.

Kriz, Sadık Gardiyanoğlu’nun bakanlık görevinden alınmasının ardından son bulmuştu.