Kıbrıs Cumhuriyeti AB'de yabancı üniversite öğrenci oranında üçüncü sırada

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu, AB’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 8,4’ün yabancı öğrencilerden oluştuğunu; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ülkeleri arasında yabancı öğrenci oranı sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Haravgi gazetesi, AB İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı verilerine göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yüzde 22,3’ünü yabancı öğrencilerin oluşturduğunu yazdı.

Habere göre ilk sırayı yüzde 52,3’le Lüksemburg, ikinci sırayı ise yüzde 29’6 oranıyla Malta alırken, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yabancı öğrencilerin net sayısına ise haberde yer verilmedi.