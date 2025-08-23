Hükümetin son dakika atamaları, UBP'de istifalar doğurdu

Hükümetin, seçim yasaklarına saatler kala üç ismi 'Gezici Büyükelçi' olarak ataması, UBP'de istifalar getirdi. UBP Lefke Örgüt Başkanı Soner Yolaç, UBP Lefkoşa İlçesi'nden Ferha Şehsuvaroğlu, partiden istifa edeceklerini duyurdular.

Öte yandan; Kilitkaya, Aygün ve Doğancı Kadın Kolları Başkanları da istifa edeceklerini duyurdular.

Söz konusu istifa kararları, Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi (UTKDK) Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar’ın “Gezici Büyükelçi” olarak atanmasına tepki olarak doğdu.

Söz konusu isimlerin önümüzdeki günlerde resmi istifa başvurularını yapacakları ifade edildi.