Güney’den Filistin’e gönderilen yardım gemisi İsrail limanı açıklarında beklemede

Alithia gazetesi, salı günü Kıbrıs’ın güneyinden hareket eden “Henke” isimi yardım gemisinin İsrail makamlarından “Aşdod Limanı’na” yanaşma ve yükünü boşaltma iznini hala alamadığını yazdı.

Gazete, geminin Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta devletleri ile ABD, Kuveyt ve İtalya merkezli yardım kuruluşlarından toplanan bin 200 ton insani yardım taşıdığını vurguladı.