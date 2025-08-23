Güney’den Filistin’e gönderilen yardım gemisi İsrail limanı açıklarında beklemede
Kıbrıs’ın güneyinden Filistin’e insani yardım programı “Amalthia” çerçevesinde gönderilen yardım gemisinin İsrail limanına demirleme izni alamadığı, liman açıklarında beklediği bildirildi.
A+A-
Alithia gazetesi, salı günü Kıbrıs’ın güneyinden hareket eden “Henke” isimi yardım gemisinin İsrail makamlarından “Aşdod Limanı’na” yanaşma ve yükünü boşaltma iznini hala alamadığını yazdı.
Gazete, geminin Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta devletleri ile ABD, Kuveyt ve İtalya merkezli yardım kuruluşlarından toplanan bin 200 ton insani yardım taşıdığını vurguladı.
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : güney, filistin, İnsani Yardım