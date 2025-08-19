23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ne Oytun Ersan & Blue Déjà Vu’lu açılış

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu ile hayata geçen ve bu yıl 23’ncüsü gerçekleşecek Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve köklü müzik festivallerinden Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ülkemizden bas gitaristi Oytun Ersan ile Alman caz elçileri olan "Blue Déjà Vu" grubunun 23 Eylül Salı gecesi saat 20:30’da Bellapais Manastırı Bahçesi’nde verecekleri konser ile başlıyor. Ülkemizde ilk kez sahne alacak gitarda Rainer Hamacher, saksafonda Eckhard Meszelinsky, klavyede Christian Dellacher ve vurmalılarda Jan Neimeyer’den oluşan "Blue Déjà Vu" grubu ile uluslararası festivallerde de çalan ülkemizin değerli basçılarından Oytun Ersan, cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Birlikte tamamen özgün ve yaratıcı bir sound yaratan bireylerin ilham kaynağından doğan Blue Déjà Vu kusursuz armoniler, özgün melodiler ve Hamacher'in eşsiz soloları eşliğinde sanatçıları özgün bir sound ile bir araya getirerek yalnızca birkaç art-rock hayranında değil, herkeste saf bir neşe hissi yaratıyor.

Kıbrıs'taki bu yapımda bas, davul ve klavyede eski ve yeni dostlarının ortak desteğini bir araya getiriyor. Kasım 2015'te grup, ABD'li süperstar Gregory Porter'i desteklemek için Almanya turnesine çıktı ve bas gitarist Oytun Ersan ile birlikte "Blue Déjà Vu" albümünü tanıttı.

"Blue Déjà Vu" albümünün Kıbrıs galası da festivalde olacak

Almanya turnesinin büyük başarısının ardından grup, albümü Kıbrıslı basçı Oytun Ersan ile iş birliği yaparak ilk kez Kıbrıs'ta 23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Açılış Konseri’nde sunacak ve dünya müziği, caz ve rock dostları bu özel iş birliğiyle Bellapais Manastırı Açık Hava Sahnesi'nde buluşacak.