14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor

Yeniboğaziçi Pulya Festivali altıncı gününde horon ekibi gösterisi ile devam etti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında plaket takdimleri de gerçekleşen gecede, Yeniboğaziçi Belediyesi Müdür Muavini Meryem Karagil, horon ekibi eğitmeni Erdinç Özten’e teşekkür plaketi sundu. Ardından Selver Düzenli, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek’e teşekkür plaketi takdim etti.

Cittaslow felsefesine vurgu yapılan gece boyunca plaket takdimleri devam etti.

Program, protokol üyeleri, dernek yöneticileri ve dans ekiplerinin birlikte verdikleri aile fotoğrafı ile sona erdi.