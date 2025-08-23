Dün 124 verilmişti: Seçim yasaklarına saatler kala 5 ‘istisnai’ yurttaş daha
Seçim yasaklarının başlamasına saatler kala UBP – YDP – DP Hükümeti, 5 yeni ‘istisnai’ yurttaşlık daha verdi; son 24 saatte verilen ‘istisnai’ yurttaşlık sayısı 129’a yükseldi.
A+A-
Seçim yasaklarının başlamasına saatler kala UBP – YDP – DP Hükümeti, 5 yeni ‘istisnai’ yurttaşlık daha verdi; son 24 saatte verilen ‘istisnai’ yurttaşlık sayısı 129’a yükseldi.
Saat 18.00 sıralarında yayımlanan yeni Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 5 kişiye daha istisnai yurttaşlık hakkı verildi.
Ekim ayındaki Cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında seçim yasakları, bu gece saat 00.00’da başlayacak.
Bu haber toplam 574 defa okunmuştur
Etiketler : RESMİ GAZETE, istisnai yurttaşlık