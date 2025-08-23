Lefkoşa36 °C

  3. Dün 124 verilmişti: Seçim yasaklarına saatler kala 5 ‘istisnai’ yurttaş daha
Seçim yasaklarının başlamasına saatler kala UBP – YDP – DP Hükümeti, 5 yeni ‘istisnai’ yurttaşlık daha verdi; son 24 saatte verilen ‘istisnai’ yurttaşlık sayısı 129’a yükseldi.

Saat 18.00 sıralarında yayımlanan yeni Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 5 kişiye daha istisnai yurttaşlık hakkı verildi.

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında seçim yasakları, bu gece saat 00.00’da başlayacak.

