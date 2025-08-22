Taçların sahipleri belli oldu

Güzellikleri Yaşa ve Yaşat ilkesi ile 1984 Yılı ile başlayan ve 41 yılın onur ve gururunda, Kıbrıs’ın kuzeyinin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 1995 yılından günümüze, çeyrek asrında, memleketin ilk sosyal sorumluluk ve farkındalık yarışması olarak gerçekleşen Bay Kuzey Kıbrıs 2025 yarışmaları görkemli finali The Arkın İskele Hotel’de gerçekleşti.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen görkemli final BRT İletişim sponsorluğunda Canlı yayınla dünyaya aktarıldı.

41 yılın yarışması olarak adlanan gece ekranları başında Türkiye’den Londra’dan Vietnama canlı yayınla izlenirken, The Arkın İskele Hotel Convention Center’de şık davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Gala gecesinde ülkemizin değerli modacılarının çok özel kolleksiyonları görkemli finalde yer aldı. Günkut Ajans Direktörlerinden Zehra Günkut’un 41. Yıla özel el emeği ve fırça dokunuşları ile hayat bulan ‘Kıbrıs Sandık Masalları’ kolleksiyonu, Jacketrend by İnci Arkan, Akademi Sanat Derneği ANKA MEN kolleksiyonu, Midye Butik Abiye ve Tülay Kader Fashion House kolleksiyonları Bayramoğlu Ayakkabı ve Halil Tölük Shoes ile gala gecesinde yer aldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2025 yarışmasında tacın sahibi Belgin Peyman olurken, Sude Altunç ikinci, Simay Bade Kansel üçüncü oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Arkın İskele 2025 ödülü Sayra Zaheer, Miss Dostluk 2025 Güzeli Burcu Peker seçildi.

Bay Kuzey Kıbrıs 2025 Serkan Mümtaz Mimar seçilirken, ikinci Çetin Çetinkayalı, üçüncü ise Arif Tuğcan Kondoz seçildi.

Bay Turizm Arkın İskele 2025 ödülünü Eray Hilmi Eroğluları, Bay Dostluk ödülünü ise Hasan Cem Kasap aldı.

Muhteşem finalin sanat yönetmenliklerini Ahu Buçener ve Adem Öksüzoğlu yaparken – Dance Base dans grubu da dansları ile yer aldı.