TC Elçiliği'nde hareketli saatler: Cevdet Yılmaz ile 15 dakika

Bir dizi 'temasta' bulunmak üzere Kıbrıs'ın kuzeyine gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programında açıklanan ziyaretlerin ardından 'özel' görüşmelere geçti.

Yılmaz, UBP - YDP - DP Hükümetine mensup bazı bakanları tek tek Lefkoşa'daki TC Büyükelçiliği binasına çağırdı, başbaşa görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu tekli görüşmelerin 15 dakika arayla düzenlendiği gözlemlendi.

YENİDÜZEN'in objektifine yansıyan bakanlar arasında; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yer aldı.

Öte yandan bazı isimlerin, resmi makam araçlarının plakalarını özel plakayla değiştiği de gözlemlenirken, söz konusu isimlerin kimler olduğu öğrenilemedi.