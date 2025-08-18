İmagine yine Surlariçi’nin Reggae mabedi olmaya geliyor

Murat OBENLER

Ülkemizde reggae müziğinin mabedlerinden olan İmagine Cafe & Bar, yeni bir anlayışla 16 Ağustos Cumartesi gecesi Mağusalı reggae ve dub grubu Bunfyah’ın konseri ile açıldı.

Ülkemizde reggae müziğinin icra edildiği mekanların azlığından ve çok da kalıcı olamaması gerçeğinden hareketle Lefkoşa’nın eğlence, gastronomi ve turizmi çok güzel bir şekilde birleştirmiş başarılı girişimcilerinden Gülercan kardeşlerin tekrardan Surlariçi’ne kazandırdığı İmagine Cafe & Bar hem Lefkoşa Surlariçi’ndeki geçiş noktasına yakınlığından dolayı iki topluma da hizmet edebilme avantajı, hem müzikle Kıbrısta yaşayan toplumları yakınlaştırma amacına da hizmet etmesi ve hem de tekrardan canlanma sürecini sürdüren Lefkoşa Surlariçi’nde yeni bir soluk ve huzurlu bir buluşma noktası olması açısından dikkat çekiyor.

İmagine bahçesi yine insani kültürel çeşitliliğe ev sahipliği yaptı

Açılışta Lefkoşa’nın her iki tarafında yaşayan müzikseverlerin yanı sıra adamızdaki zengin kültürel yelpazeden müzikseverler de İmagine bahçesini doldurdu. Yoğun ilgi sonucunda neredeyse adım atacak yerin kalmadığı mekanın bahçesinde ise dans ve coşku hiç eksilmedi.

Bunfyah ile Reggae ruhu tekrar Surlariçi’ne geldi

Vokal ve gitarda Kadircan Ercan, gitarda Ada Etkin, klavye ve back vokalde Cengiz Bereket ve Doğaç Uğur Solyalı, bas gitarda Güven Çağlar, vurmalılarda Mehmet Nazif, vokal, flüt ve klavyede Cemre Arca, vokal ve perküsyonda Hasan Bereket ve Alp Ergüven’in tonmaisterliğiyle sahneye çıkan ülkemizin köklü grubu Bunfyah, Bitmez Geceler, Dolama, Banana Republic, You and Me, Herb and Weed, She, Burning Down gibi sevilen şarkıları yanısıra reggae evreninden klasik haline gelen şarkıları da kendi yorumlarıyla hayranlarıyla paylaştı.

Bunfyah ve Dj.Tüner’in setleriyle Surlariçi gece boyunca İmagine’den yansıyan güzel titreşimle ve enerjiyle coştu

Bunfyah öncesinde ve sonrasında ise Dj.Tüner sahne alarak hareketli setleriyle katılımcıları eğlendirdi. Saat 20:00’de başlayan program saat 02:00’ye kadar sürdü ve Surlariçi gece boyunca İmagine’den yansıyan güzel titreşimle ve enerjiyle coştu. İmagine Cafe & Bar’ın müzik etkinlikleri mekanın sosyal medya adresinden takip edilebilir.



Konserler yanında çeşitli sanat dallarına, kültürel çalışmalara da açık bir mekan tasarımı

Ayda bir kere büyük bir konserin olacağı mekanda reggae müziğin yanı sıra alternatif müzik türlerinin iyi temsilcileri de sahne alacak. Kıbrıs’ın sevilen DJ.’lerinin de setleriyle zaman zaman sahne alacağı mekanda müzik dışında diğer sanat dallarına özgü yaratımlar, üretimler (kitap tanıtımları, söyleşiler, sergiler vs.) de yer alacak. Kültür-sanatın yoğun olarak yaşanacağı dinamik, canlı ve huzur veren bir mekan planlaması ile işe başlayan Gülercan kardeşler eğlence ile kültür-sanatı birleştiren konsepti ile keyifli ve çok kültürlü bir buluşma noktası yaratmaya kararlı görünüyor.