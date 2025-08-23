Seçim yasaklarına saatler kala 2 bin 500’e yakın T İzni ‘dağıtıldı’

Taksi veya kiralık araç gibi ‘Turistik’ plaka veren Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı İzin Kurulu’nun, dün akşam ‘gizlilik’ içerisinde bir toplantı gerçekleştirerek, seçim yasaklarına kısa bir süre kala 2 bin 500’e yakın izin ‘dağıttığı’ ortaya çıktı.

T izni verilenler arasında, Başbakan Ünal Üstel’in oğlu Emre Üstel'in de olduğu öğrenildi.

Kurul üyesi sivil toplum örgütlerinin terk ettiği toplantıda; 2 bine yakın kiralık araç izni, 30 taksi izni, 160 tane de turistik araç izni verildiği iddia ediliyor.

Bu rakamın, akşam saatlerinde toplanması beklenen 'itiraz kurulunda' daha da artacağı da iddialar arasında.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fahri Otcuoğlu ile Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, söz konusu toplantının dün saat 16.00'da gizlilik içerisinde başladığını doğruladı, ‘günaha ortak olmayacağız’ diyerek toplantıyı terk ettiklerini açıkladı.

Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fahri Otcuoğlu:

“7 yıldır kuruldayım, bu kadar fazla dosya görmedim”

İzin Kurulu’nda üye olarak görev alan Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fahri Otcuoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, 7 yıldır aynı kurulda olduğunu, hayatında ilk kez bu kadar fazla dosya gördüğünü söyledi.

Otcuoğlu, “Normalde İzin Kurulu toplanmadan 24 saat önce, toplantının gündemi bizlere iletilir. Bu kez öyle olmadı. Olağanüstü bir toplantı hazırlığı yaptılar. Seçim yasakları öncesinde şaibeli işler çevireceklerini biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk” dedi.

Toplantının, normalin aksine müdürün odasında yapıldığını belirten Otcuoğlu, “Bize en başta, toplantı gündemini bundan sonra dışarıya sızdırmamızın yasak olduğunu söylediler, ardından da katılım tutanağı imzalatmak istediler. Biz imzalamadık ve gündemi görelim dedik. Yok dediler. Toplantıya katılacaksanız kabul edin ve imzalayın diye zorladılar” şeklinde konuştu.

“Biz bu günaha ortak olmak istemedik” diyen Otcuoğlu, “Tüm dosyaların bugün onaylanacağını, toplantının gece yarısına kadar süreceğini söylediler. Bitene kadar buradayız dediler. Biz buna ortak olmak istemedik. Bu yüzden toplantıyı terk ettik” ifadelerini kullandı.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu:

“Gizliliği kabul etmedik, toplantıyı terk ettik”

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Toplantıya dair neden bu denli gizlilik talep ettiklerini açıklamalılar” dedi, “Biz bunu kabul etmedik ve toplantıyı terk ettik” şeklinde konuştu.

Hükümetin, turizmi tamamen bitirdiğini vurgulayan Topaloğlu, “Bu işle ekmek kazanan insanların, bu izinleri almasına asla sözümüz yok. Buna karşı değiliz. Ama alanlar arasında; kaportacı, sigortacı, tüp bebek işi yapanlar, kuaför, kasap, köfteci var. Alakasız insanlar var” dedi.