Arıklı'dan düzeltme: “İptal ettiklerimizi verdik, rakam 3000’e dayanmıştı”

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YENİDÜZEN’in; “seçim yasaklarına saatler kala toplanan İzin Kurulu, ‘gizli’ bir toplantıyla 2 bin 500 T İzni dağıttı” haberini ‘düzeltti’ ve daha önce yargıya taşınmaları sonucu iptal edilen izinleri geri verdiklerini açıkladı.

Arıklı, “Rakam 3000’e ulaşmıştı” diyerek, rakamı da düzeltti.

Kişisel sosyal medya hesabından “zaruri açıklama” başlığıyla yaptığı açıklamasında Arıklı, “İzin Kurulu her ne kadar Ulaştırma Bakanlığına bağlı gibi görünüyorsa da 9 üyeli bu Kurulda Bakanlığın sadece 2 Temsilcisi vardır. Diğer üyeler İçişleri, Maliye, Ekonomi-Enerji, Polis, Kar-İş, Taksiciler ve Kiralık Arabacılardan gelmektedir” dedi, sorumluluğu hükümet ortaklarına bölüştürdü.

Arıklı’nın sözünü etmediği ancak YENİDÜZEN’in toplantıya katılanlardan teyit ettiği bilgilere göre söz konusu toplantı, her zamankinden farklı şekilde, ‘gizli gündemle’ ve müdürün odasında gerçekelşti.

Toplantı nisabına destek vermeyenlere, gündemdeki konuların paylaşılmadığı toplantıda, İzin Kurulu’na 7 yıldır üye olan Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fahri Otcuoğlu’nun ifadesiyle “ilk kez bu kadar fazla dosya” gelmişti.

Arıklı’nın sözünü etmediği ve yalanlamadığı bir diğer konu ise T izni verilenler arasında, Başbakan Ünal Üstel’in oğlu Emre Üstel de bulunuyor.

Kurul üyesi sivil toplum örgütlerinin terk ettiği toplantıda; 2 bine yakın kiralık araç izni, 30 taksi izni, 160 tane de turistik araç izni verildiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kiralık Araba İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fahri Otcuoğlu ile Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, söz konusu toplantının dün saat 16.00'da gizlilik içerisinde başladığını doğruladı, ‘günaha ortak olmayacağız’ diyerek toplantıyı terk ettiklerini açıkladı.