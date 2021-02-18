Makarios Caddesi artık 'çıplak'

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’nın bir zamanlar popüler alış veriş bölgesi olan Makarios Caddesi’nde kesilen ağaçlar tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Lefkoşa Rum Belediyesi’ni açıklama yapmaya zorladı. Belediye 65 ağacın kesildiğini paylaşırken, caddeyi yenileme projesi kapsamında 23 ağacın daha kesileceğini açıkladı. “Belediyeye güvenin” çağrısı yapan başkan, caddede yeni peyzaj çalışması yapılacağını, kesilen ağaçların “yaşlı ve problemli” olduğunu söyleyerek yeni proje ile yayalara daha rahat geçiş verileceğini savundu. Açıklamada ayrıca ilerleyen günlerde 300 ağacın ekileceğini belirtildi.

Kaynak Cyprus Mail/ Fotoğraf CNA