Mahmut İslamoğlu Güzelyurt’ta düzenlenen panelle anıldı

Mahmut İslamoğlu, Güzelyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen panelle anıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00'da başlayan panele; Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, bazı belediye meclis üyeleri ve Mahmut İslamoğlu’nun oğlu Mehmet İslamoğlu katıldı.

Panelde konuşmacı olarak; araştırmacı-yazar Eralp Adanır, araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur yer aldı. Panelin oturum başkanlığını ise Girne eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptı.

Konuşmacılar, Mahmut İslamoğlu’nun eğitim hayatını, dürüst ve ilkeli kişiliğini, yazdığı eserlerle Kıbrıs Türk kültürünün kaybolmaya yüz tutan değerlerini kayıt altına alışını ve yetiştirdiği öğrencilerle toplumda bıraktığı izleri anlattı.

Panelde, İslamoğlu’nun kitaplarında Kıbrıs Türk toplumunun giyimi, kültürü, mutfağı, sevinçleri, gelenekleri, şarkı ve türküleri gibi pek çok unsurun yer aldığı belirtilerek, bu çalışmaların kültür tarihi açısından önemli kaynaklar oluşturduğu kaydedildi. Panelde ayrıca, hayatı boyunca kültür ve sanat alanına kalıcı eserler kazandıran Mahmut İslamoğlu’nun, bıraktığı eserler ve yetiştirdiği nesillerle yaşamaya devam ettiği ifade edildi.

Özçınar: Eserleri topluma önemli bir miras

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Mahmut İslamoğlu’nun kültür ve sanat alanında yazdığı eserlerin toplum için önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Özçınar, hayatı boyunca araştırmacı-yazar kimliğiyle Kıbrıs Türk kültürüne büyük değer veren İslamoğlu’nu anmanın ve eserlerini paylaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Mehmet İslamoğlu: Kıbrıs Türk kültürüne önemli eserler kazandırdı

Mahmut İslamoğlu’nun oğlu Mehmet İslamoğlu da panelde kısa bir konuşma yaparak, babasının Kıbrıs Türk kültürüne önemli eserler kazandırdığını söyledi.

Mehmet İslamoğlu, bu çalışmaların kültürel mirasın anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. 1 Mart’ın babasının doğum günü olduğunu hatırlatan Mehmet İslamoğlu, bu anlamlı gün nedeniyle böyle bir anma etkinliği düzenlenmesinin kendisini duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Panel sonunda etkinliğin kültürel hafızayı yaşatmak açısından önemli olduğu vurgulanırken, Mahmut İslamoğlu’nun Kıbrıs Türk kültürüne yaptığı katkıların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Panele katılan okullara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından Mahmut İslamoğlu ile ilgili kitaplar takdim edildi ve katılımcılara plaket verildi.

Mahmut İslamoğlu kimdir?

Kıbrıs Türk edebiyatı, folkloru ve halkbilimi alanında önemli çalışmaları bulunan, Türk Maarif Koleji kurucularından ve Kıbrıs Türk halkbiliminin ilk yayınlarından birini yapan Mahmut İslamoğlu, 26 Ekim 2025’te tarihinde 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

1 Mart doğumlu olan İslamoğlu, yaşasaydı bu yıl 92 yaşına basacaktı.