“Mahkeme iyi haline kanaat getirirse sabıka silinebilecek”

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi üyesi UBP ve CTP milletvekilleri, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi” hazırlayarak Meclis’e sundu.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı tarafından hazırlanan yasa önerisi, “KKTC yurttaşı olan veya KKTC’de çalışma izni veya iş kurma izni veya her ikisinin toplamı ile kesintisiz 6 yıl süre ile veya daimi ikamet izni ile ikamet eden kişilerin toplumsal yaşama entegrasyonu ve istihdama erişimlerinin sağlanması için, sabıka kayıtlarının, belirli koşulları taşımaları halinde mahkeme tarafından silinmesine karar verilebilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesini” amaçlıyor.

Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerini duyuruldu.

Önerinin genel gerekçesinde, halen yürürlükte olan Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’ndaki sorunlara işaret edilerek cezasını tamamlayarak tahliye edilen kişilerin sabıkaları nedeniyle iş bulmakta yaşadığı sıkıntılara işaret edildi.

BM ve AB sözleşmelerine atıfta bulunulan önerinin genel gerekçesinde şu ifadeler de yer aldı:

“Yürürlükte olan Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’nda tüm suç ve cezaların aynı şekilde değerlendirilmesi, sadece belirli cezaları alan kişilerin Yasa kapsamında olması ve belirli gruplara giren kişilerin sabıka kayıtlarının hiç silinememesinin adil olmadığı değerlendirilmiştir.

Farklı ülke örnekleri incelendiğinde, kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesi ile ilgili düzenlemelerde, farklı suç ve cezalar için farklı uygulama biçimlerinin öngörüldüğü gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, Öneri ile, kişilerin Mahkeme tarafından mahkum edildikleri cezalar esas alınarak bir ayrım yapılmıştır. Aynı şekilde, kişilerin sabıka kaydının silinmesi başvurusu yapabilmeleri için, almış oldukları mahkumiyetten itibaren geçmesi gereken süreler, cezanın ağırlığına göre yeniden düzenlenmiş ve bu süre içerisinde kişilerin yeniden suç işlememiş olmaları şartı getirilmiştir.

Yasada öngörülen koşulları taşıyan kişiler Mahkemeye başvurabilecekler ve Mahkeme bu kişilerin hayatını iyi halli olarak sürdürdüğüne kanaat getirirse sabıka kayıtlarının silinmesine karar verebilecektir.

Mahkemeye başvuru yolunun muhafaza edilmesi, hem kamu güvenliği ve kamu yaran, hem de kişilerin adil yargılanma hakkının korunması açısından gerekli görülmüştür.

Yasa Önerisi ile, belirli cezalan alanlar ve belirli suçlan işleyen kişiler kapsam dışı bırakılmıştır. Bunun nedeni kamu yararı, kamu güvenliği ve kişisel haklar arasındaki dengenin kurulması zorunluluğudur. Bu dengeyi ağlamak amacıyla 2 (iki) yıldan fazla hapislik cezası ile cezalandırılan kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesi için başvuruda bulunamayacakları düzenlenmiştir.

Ayrıca, Ceza Yasasının Dördüncü Kısmının ‘Cinsel Nitelikli Suçlar’ başlıklı Üçüncü Bölümü altında yer alan suçlarla ilgili olarak hapis cezası almış olan kişiler, Beşinci Kısmının ‘Taammüden Katil ve Adam Öldürme’ başlıklı Birinci Bölümü altında yer alan suçlarla ilgili ceza almış kişiler ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanını Önlenmesi Yasası altında yer alan suçlarla ilgili ceza almış kişiler Yasa kapsamı dışında bırakılmıştır.

Öneri ile çocuk suçlular için özel kural getirilmiştir. Bunun nedeni, çocuğun bedensel, zihinsel ve psikolojik olarak yetişkinlerden farklı özellikler göstermesi ve suça yönelmiş çocuklara farklı yöntem ve uygulamalarla yaklaşılması gerekliliğidir. 18-21 yaş arasında suç işleyen kişilerle ilgili de benzer bir anlayışın ürünü olarak özel bir düzenleme öngörülmüştür.”