Mağusa’da yarın akşam yeni yıl etkinliği var

Gazimağusa Belediyesi yarın akşam Namık Kemal Meydanı’nda yeni yıl etkinliği düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk yeni yılı birlikte karşılamak, müzik ve eğlence dolu özel bir gecenin parçası olmak üzere Namık Kemal Meydanı’na davet edildi.

Namık Kemal Meydanı’nda yarın akşam saat 20.00’de başlayıp 00.15’e kadar devam edecek etkinlikte Gazimağusa’da yaşayan müzisyenlerden oluşan Retro Çalgıcıları ile DJ Tarantino da sahne alacak.