Mağusa'da İsmet İnönü Bulvarı'ndaki ikinci etap düzenlemeler 2 Ocak'ta başlayacak

Mağusa İsmet İnönü Bulvarı'ndaki (Salamis Yolu) düzenlemelerin ikinci etabına 2 Ocak'ta başlanacağı açıklandı.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı'ndaki ikinci etap çalışmalarına Sakarya kavşağı ile sulu çember arasında başlanacak. Çalışma, mevcut kaldırımların yerine yenilerinin döşenmesi, elektrik ve telefon altyapılarına yönelik boru döşeme ve rögarların yapılması, ana ve tali yağmur suyu drenaj hatlarının döşenmesi, bordür ve kanivo imalatlarının yapılması, beton parke ve wash beton karo döşenmesini içeriyor.

Çalışmalar boyunca trafik akışının iki yönde sağlanacağı, güzergah üzerindeki dikey park yerlerinin kapalı olacağı, bunun yerine Osman Fazıl Polat Paşa Camii otoparkı ile Sakarya bölgesinde yeni düzenlenen otopark alanının sürücülerin kullanımına sunulacağı belirtildi.

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin birinci etabının 2018'de tamamlandığı, projenin son noktasının da Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kampı olduğu, ve yaklaşık 1 yıl içerisinde düzenlemelerin tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Proje finansmanı

Proje maliyetinin 66 milyon TL + KDV olduğu, 20 milyon TL’nin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, geriye kalan kısmının da Gazimağusa Belediyesi tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Çalışmalar 2 Ocak'ta

İhale sürecinin Ağustos 2025'ta tamamlandığı, proje alanının 24 Ekim’de ihaleyi kazanan şirkete teslim edildiği, projeye ilişkin ilk kamu bilgilendirme toplantısının 6 Kasım'da yapıldığı, toplantıda, yılbaşı öncesi yapılacak çalışmaların ticari faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği nedeniyle İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki ana çalışmaların 2 Ocak'ta başlanması kararı alındığı belirtildi.

Sakarya bölgesi otoparkı tamamlandı

Sakarya Bölgesi Otopark Düzenleme Projesi'nin tamamlandığı da kaydedildi. Hasan Barbaçolli Sokak’ın Sakarya Mahallesi kavşağından İsmet İnönü Bulvarı’na bağlandığı güzergâhta telefon ve elektrik altyapılarının yenilendiği, yağmur suyu drenaj hattı, yaya yolu, kaldırım ve bisiklet yolunun tamamlandığı belirtildi.

Sözleşmede, 120 takvim günü süre tanınmasına rağmen 100 araç kapasiteli otopark alanının 90 gün içerisinde tamamlandığı kaydedildi.