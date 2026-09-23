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Mağusa’da 33 canlı mermi tespit edildi

Mağusa’da 33 canlı mermi tespit edildi

Mağusa’da, Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün saat 22.00 sıralarında bir evde yapılan aramada, 9 mm çapında 33 adet canlı mermi ile 9 mm çapında bir adet boş kovan bulundu.

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Mağusa’da, Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün saat 22.00 sıralarında bir evde yapılan aramada, 9 mm çapında 33 adet canlı mermi ile 9 mm çapında bir adet boş kovan bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, emare olarak alınan mermileri tasarrufunda bulunduran A.K.(E-55) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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