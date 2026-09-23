“Taş ocağına ‘uygun’ görüş, alan Akifer Koruma Emirnamesi kapsamında”

Değirmenlik’te North Flag Madencilik Ltd. tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni taş ocağı projesine Şehir Planlama Dairesi’nin uygun görüş verdiği ortaya çıktı.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, projenin yapılmak istendiği alanın Beşparmak Dağları Akiferi Koruma Emirnamesi kapsamında bulunduğu belirterek, sürecin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Şehir Planlama Dairesi’nin 17 Eylül tarihli görüş yazısında, taş ocağının yapılması planlanan arazi “Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası” kapsamında değerlendirildi.

Daire, bölgede taş ocaklarının yoğun olarak bulunduğuna işaret ederek, diğer ilgili kurumların da olumlu görüş vermesi koşuluyla yeni taş ocağı işletmesi kurulmasını uygun buldu.

Öte yandan Çevre Koruma Dairesi de North Flag Madencilik Ltd.’ye ait taş ocağı projesi için ÇED süreci kapsamında 28 Eylül’de halkın katılımı toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

“Alan akifer koruma emirnamesi kapsamında”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Şehir Planlama Dairesi’nin değerlendirmesine tepki gösterdi.

Tel, projenin bulunduğu XIII/51.W2 paftasının “2006 Beşparmak Dağları Akiferi Koruma Geçiş Süresi Emirnamesi” kapsamındaki kadastral haritalar arasında yer aldığını belirtti.

Şehir Planlama Dairesi’nin görüşünü “büyük bir fiyasko” olarak nitelendiren Tel, projenin tabi olduğu planlama rejiminin doğru değerlendirilmediğini söyledi.

“Süreç derhal sonlandırılmalı”

Yeni taş ocağı açılması için yürütülen sürecin derhal durdurulmasını isteyen Tel, Şehir Planlama Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi’ne çağrıda bulundu.

Tel, ilgili kurumların taş ocağı projesinden vazgeçildiğini kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirterek, “Bir an önce bu taş ocağı projesinden vazgeçildiği kamuoyu ile paylaşılmalı ve topluma açıklama yapılmalıdır” dedi.