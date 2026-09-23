Atlılar’da arazi, İskele’de araç yangını

Atlılar’da arazide, İskele’de ise seyir halindeki bir araçta çıkan yangınlar maddi hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında kopan elektrik teli Atlılar köyündeki bir araziyi tutuşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; yaklaşık 10 dönümlük alandaki anız ve kuru otların yanı sıra 60 kelepçeli sulama borusu ile 50 damlama lastiği yanarak zarar gördü.

İskele'de seyir halindeki araç alev aldı

Öte yandan dün saat 16.30 sıralarında İskele’deki Kahraman Sokak’ta seyir halindeki UE 605 plakalı aracın motor bölümünde, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu.

Polisin her iki olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.