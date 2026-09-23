Mehmet Bayhan memleketi Mardin'de toprağa verildi

Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası kayıplardan biri olan ve geçtiğimiz Cumartesi günü naaşına ulaşılan 26 yaşındaki Mehmet Bayhan memleketi Mardin’in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Bayhan'ın sevenleri, cenazede göz yaşlarını tutamadı.

Faciadan 20 gün sonra geçtiğimiz Cumartesi günü naaşına ulaşılan Bayhan'ın kimlik tespiti çalışmaları sonucunda ailesine teslim edilmiş, cenaze dün akşam Türkiye'ye götürülmüştü.

Başbakan Ünal Üstel, hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 13’e düştüğünü belirtmişti.