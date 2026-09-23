YMO: “Taş ocağı sayısının artırılması değil, azaltılması gerekiyor”

Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO), mevcut kırma kum-çakıl ocaklarının sayı ve kapasitesinin ülke ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu, taş ocağı sayısının artırılması değil, çevresel değerler ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak azaltılması gerektiğini belirtti.

YMO mevcut ocakların günün koşullarına uygun bir şekilde işletilmesi ve denetlenmesine ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

YMO tarafından yapılan açıklamada, sanayiye hammadde sağlayan iki temel sektörden biri konumundaki madencilik sektörünün günübirlik kararlarla ve gelişigüzel değerlendirmelerle yönetilemeyeceği belirtildi.

Bahse konu sektörün, ülkede her gün sorunlar yumağı haline gelen birçok meselenin çözümünde önemli rol oynayabilecek bir potansiyele sahip olduğu vurgulanan açıklamada, sektörün yaratılan çevresel tahribat, alınan adaletsiz kararlar ve toplumu rahatsız eden uygulamalarla gündeme gelmemesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada, YMO tarafından 2014 yılında hazırlanan ve tüm siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı özel komitede onaylanan “Kuzey Kıbrıs Taş Ocakları Değerlendirme Raporu”na işaret edilerek, Odanın ilgili rapordan elde edilen sonuçlara bağlı olarak "Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü’nün hazırlanmasına da öncülük ettiği kaydedildi. Açıklamada tüzüğün 2015 yılında yürürlüğe girdiği de anımsatıldı.

Söz konusu raporda da mevcut kırma kum-kıl ocaklarının sayı ve kapasitesinin ülke ihtiyacını karşılamaya fazlasıyla yeterli olduğunun belirtildiği aktarılan açıklamada, “Bu husus, artık konuyla ilgili tüm paydaşların üzerinde uzlaştığı toplumsal bir konsensüstür.” denildi.

Açıklamada, ayrıca, mevcut mevzuatta yapılması gereken düzenlemeler olması durumunda, Oda’nın ülkeye katkı sağlamaya ve toplumsal bir uzlaşıyla bu hayati sektöre yönelik düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmeye hazır olduğu da ifade edildi.