  3. Mağusa’da 2. Etap asfalt çalışmaları devam ediyor
Mağusa Glapsides Bölgesi’ndeki Pembe Sokak, Hilmi Kılgın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Çakmak Sokak, Kına Sokak ve Yemeni Sokak’ta asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Mağusa Glapsides Bölgesi’ndeki Pembe Sokak, Hilmi Kılgın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Çakmak Sokak, Kına Sokak ve Yemeni Sokak’ta asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğü duyurularak  vatandaşların trafiğe kapatılan güzergâhları kullanmamaları, yerleştirilen trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan  yazılı açıklamaya göre, belirtilen sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarının hazırlık aşaması tamamlandı; asfalt kaplamalarının kemirilmesi ve yüzey temizlik çalışmalarının ardından yarın  katran serimi ve sıcak asfalt uygulamasına başlanacak.

2. Etap Asfalt Yapım İşleri kapsamında sürdürülen çalışmalar süresince  araçların zarar görmemesi ve çalışmaların güvenli şekilde ilerleyebilmesi için  vatandaşların geçici olarak trafiğe kapatılan güzergâhları kullanmamaları, yerleştirilen trafik işaret ve yönlendirmelerine titizlikle uymaları istendi. Çalışmalar boyunca bölgede geçici trafik düzenlemeleri yapılacağı da kaydedildi.

