“Mağusa Limanı'nın özel mülkiyete geçişine dair her türlü girişim derhal durdurulmalı"

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin ülkeyi uzun yıllar etkileyecek kararlar almasının mantıklı olmayacağını kaydederek, Mağusa Limanı'nın özel mülkiyete geçişine dair her türlü girişimin derhal durdurulmasını talep etti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, limanların ülke ekonomisi, enerji güvenliği, dış ticaret ve lojistik açısından önemine dikkat çekerek, özelleştirmeleri “geçici ve günü kurtaran bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

Limanların halkın malı olduğunu vurgulayan Kanatlı, özerk bir kamu teşebbüsü modelinin hem verimliliği hem de kamu yararını koruyabileceğini kaydetti.

“Mağusa Limanı’nda dört yıldır doğru düzgün yatırım yapılmaması, başarısız ve vizyonsuz bir hükümetin ürünüdür.” diyen Kanatlı, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı’yı “limanı özelleştirmek ve bundan da maddi ve siyasi rant devşirmek istediği” gerekçesiyle eleştirdi.

Kanatlı, “Bu kadar önemli bir stratejik varlığın kaderini, kendi içinde seçim tarihini tartışan ve yakın zamanda seçime gideceğini bilen UBP-DP-YDP hükümetinin tartışmaya açması dahi kabul edilemez. Her biri ayrı seçim tarihi söyleyen bu üç ortaklı koalisyonun, ülkeyi uzun yıllar etkileyecek böyle kararlar alması hiçbir mantık taşımamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kanatlı, Mağusa Limanı'nın özel mülkiyete geçişine dair her türlü girişimin derhal durdurulmasını, limanın ihtiyaç duyduğu yatırımların kamu kaynakları ile gerçekleştirilmesini ve limanın geleceğinin çalışanlar, meslek kuruluşları, yerel yöneticiler ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla şeffaf bir şekilde ele alınmasını talep etti.