Mağusa Laguna Bölgesi’nde iki aşamalı kanalizasyon çalışması başlıyor

Gazimağusa Belediyesi, kent altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Laguna Bölgesi’nde iki aşamalı kanalizasyon projesini hayata geçiriyor. Çalışmaların, Ocak ayının ilk haftasında başlatılması planlanıyor.

Projenin ilk etabı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin bulunduğu Kemal Servet Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek. Bu güzergâhta yürütülecek kanalizasyon çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların ikinci etabı ise halk arasında Develimanı olarak bilinen Nadir Sokak üzerinde yapılacak. Laguna girişinden başlayarak deniz istikametinde Arkın Palm Beach Otel bölgesine kadar uzanan alanda gerçekleştirilecek bu etapta, çalışmaların yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Kanalizasyon çalışmaları süresince bölgede zaman zaman yol kapatma ve trafik düzenlemelerine gidilecek olup, vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları takip etmeleri ve uyarılara dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

Kent yaşamını doğrudan etkileyen altyapı yatırımları, planlanan takvim çerçevesinde etaplar halinde hayata geçiriliyor.