Mağusa Gençlik Birliği’nden sokak hayvanları yararına etkinlik
Mağusa Gençlik Birliği, sokak hayvanları yararına 27 Aralık Cumartesi günü Christmas Market etkinliği düzenleyecek.
Birlik’ten yapılan açıklamaya göre etkinlik, 27 Aralık Cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında Mağusa Kaleiçi’nde De Molay Bar’da yapılacak.
Etkinlikte, sokak hayvanları ve barınak ihtiyaçları için bağış toplanacak.
