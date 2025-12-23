Mağusa Gençlik Birliği’nden sokak hayvanları yararına etkinlik

Mağusa Gençlik Birliği, sokak hayvanları yararına, cumartesi günü Christmas Market etkinliği düzenleyecek.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre etkinlik, 27 Aralık Cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında Mağusa Kaleiçi’nde De Molay Bar’da yapılacak.

Etkinlikte, sokak hayvanları ve barınak ihtiyaçları için bağış toplanacak.