Mağusa battı, çıktı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mağusa'da şiddetli yağış bazı bölgelerde trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar suya battı, iş yerlerini su bastı. Yarım saat süren şiddetli yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Su baskınları sonucunda, Canova Petrol İstasyonu önünde mahsur kalan 8 araç, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Larnaka yolu üzerindeki Canova Petrol İstasyonu civarında yol trafik akışına kapatıldı.

Su baskınına uğrayan noktalar

Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ile Mağusa Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar sonucunda Yanmaz Işıklar, İnce Elektronik, Sema İçki Fabrikası, Türk Maarif Koleji, İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren yolu, Sema Otel ve Canova Petrol İstasyonu bölgelerinde yollarda su baskınları oluştu.

8 araç Sivil Savunma tarafından kurtarıldı

Su baskınları sonucunda, Canova Petrol İstasyonu önünde mahsur kalan 8 araç, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılırken, Sema Otel yanında da mahsur kalan bazı araçlara ekipler müdahale ediyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde drenaj motorlarının yetersiz kaldığı bildirildi.

Su tahliye ve kurtarma çalışmaları akşama kadar devam etti

Dicle Sokak, 28. Tümen Caddesi ve Canova Petrol İstasyonu önündeki bazı ev ve dükkanları su bastı.

Sivil Savuna Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, oluşturulan Acil Durum Kurulu çerçevesinde Kaymakamlığın yönlendirmesi ile Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiye ekiplerinin su tahliye ve kurtarma çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdüğünü ifade etti. Salamis yolu Gülseren Kavşağında bir van araç, asfaltta oluşan çukura düştü.

Dükkan sahipleri ne dedi?

“Altyapı yok, her yağmur yağdığında aynı sorun…”

Canova Petrol İstasyonu civarında sular altında kalan dükkanların sahipleri altyapının olmayışından yakındı, bu durumun ilk kez yaşanmadığına dikkat çekerek, bu soruna derhal çözüm istedi.

Semih Cantekdemir: “Beş yıldır bildikleri halde hiçbir şey yapmıyorlar”

“Aniden bastıran yağmurla iş yapacağımıza temizlikçi olduk. Altyapısızlık çok ciddi bir sorun. Beş yıldır bildikleri halde hiçbir şey yapmıyorlar. Maraş’ı açacaklarına buralara yatırım yapsaydılar.”

Kasım Tuş: “20 yıldır altyapı sorununa çözüm bulamadılar”

“Zararımız büyük, bir an önce buna sorun bulsunlar. 20 yıldır altyapı sorununa çözüm bulamadılar. Bir saatlik yağmurda battık, hasarımızı karşılasınlar, bu sorunlara artık çözüm bulsunlar. Geçici bile olsa öncelikle bu asfalt yolu yükseltsinler”

Ramazan Aytekin: “Sistemsizlik ve altyapı sorunu çok kötü…”

“Her sene bu rezilliği çekiyoruz. Her seferinde dükkanım batıp çıkıyor. Fırınımıza 25 cm su doldu. Bunlarda vicdan yok, geliyoruz diyorlar ama onlar gelene dek sular altında kalıyoruz. Bir saatlik yağmurda bu hale geldik. Geçen gün 15 dakikada bu hale gelmiştik. Sistemsizlik ve altyapı sorunu çok kötü… Üç yıldır bizi su basıyor, her seferinde gelip bakıp gidiyorlar. Yolu keserler bu kadar su dolmaz. Arabalar geçtikçe bize dalgalar sel gibi geliyor, içeri giriyor.”

Tanya Salimer: “Her seferinde mağdur olmak istemiyoruz”

“40 senedir mağduruz. Kim gelirse gelsin bu yolu düzeltmedi. Belediye elini taşın altına koymalı. Logarlar dolu, temizleyen yok, yol sıkıntılı, herkesin dükkanına su girdi. İtfaiyeyi hemen aradık, yolun hemen kesin dedik ama gelmediler, her geçen araçla dükkanımıza daha çok su doldu. Mağusa’da yeni yatırımlar tabi ki yapılmalı, her noktasına yaşam dolmalı ama bu tarz kangrenleşen sorunlar da çözüm bulmalı. Her seferinde mağdur olmak istemiyoruz.”

Kapalı Maraş’ın iki caddesi açıldı, yeni asfalt döküldü, bisiklet sürüldü; Mağusa’nın ise kaderi değişmedi.

Mağusa'da manzara değişmedi… Şiddetli yağış bazı bölgelerde trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar suya battı, iş yerlerini su bastı, Mağusalılar zor anlar yaşadı.

Van araç, çukura düştü...

Salamis yolunda bugün de manzara değişmedi...

FOTOĞRAFLAR: Hüseyin Aranır, Ahmet İlkaç, Hüseyin Özbarışcı