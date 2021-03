“Maddi ve manevi olarak çöküşteyiz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde artan yeni tip coronavirüs (COVID-19) vakaları dolayısıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararla eğlence sektörü uzun bir süredir aktif değil. Aralık ayının ortalarından bu yana eğlence sektörüne kilit vurulurken, geçimini bu sektörden kazanan sanatçılar da sıkıntı çekiyor. Kültür Dairesi bununla ilgili yeni bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışma hakkında verilen bilgiye göre sadece müzik sektöründen geçimini sağlayan ve bu süreçte mağdur olan müzisyenlere daire tarafından maddi bir katkı sağlanacak.

Müzik sektöründen geçimini sağlayan sanatçılar ise bu sürecin zorlu bir süreç olduğuna vurgu yaparak, bu süreçte sanatçıların unutulduğunu söyledi.

Kültür Dairesi’nden maddi destek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, geçtiğimiz Cuma günü bir basın bildirisi yayınlayarak, geçimini sadece müzikten sağlayan ve bu süreçte eğlence yerlerinin kapalı olmasından mağduriyet yaşayan müzisyenlere destek verileceğini açıkladı. Yayınlanan bildiride, müzisyenlerin duyurunun ekinde yer alan formu doldurarak Kültür Dairesi’nin e-posta adresi olan kulturdairesi@yahoo.com adresine başvuruda bulunmaları istenmişti.

Müzisyenlerin doldurmaları istenen ve gizli kalacağı bildirilen formda, sanatçıların isimleri, icra ettikleri enstrümanın adını (vokal dahil), çalıştıkları yer ve en son çalıştıkları tarih ile bu iş yerinin iletişim bilgileri ve kendi iletişim bilgileri gibi veriler talep edilmişti.

Duyuruda, müzisyenlerin bu formu en geç 15 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar kulturdairesi@yahoo.com adresine göndermeleri gerektiği de belirtilmişti.

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok:

“Belli bir kontenjan yok, ilk gün yoğun geçti”

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, Kültür Dairesi’nin yaptığı çalışma hakkında YENİDÜZEN’e bilgi vererek, süreç içerisinde hiçbir kaynağı olmayan müzisyenlere maddi destek yapılacağını söyledi. Şu an için rakamsal olarak bilginin paylaşmanın doğru olamayacağını aktaran Ünüçok, destek konusunda belli bir kontenjan olmadığını ancak yapılan başvuruların kontrol edilebileceğini ifade etti. Duyurunun yapılmasının ardından dün ilk iş gününde yoğun bir başvuru olduğunu belirten Nuri Ünüçok, şu ana kadar 20 civarında müzisyenin destek için Kültür Dairesi’ne başvurusunu yaptığını sözlerine ekledi.

SANATÇILAR NE DEDİ

Sinan Güzen: “Her sektör gibi biz müzisyenler de maddi ve manevi anlamda çöküşe uğradık”

“İçinden geçtiğimiz bu süreç her sektörü etkilediği gibi biz müzisyenleri de maddi ve manevi anlamda çöküşe uğrattı. Kültür Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlatmış olduğu yardım çalışmaları bizim için umut verici. Umarım ki diğer ki belediyeler de LTB'nin başlatmış olduğu bu yardım çalışması gibi faaliyetler başlatarak, kendi bölgelerinde bulunan, geçimini bu işten sağlayan tüm müzisyenlere destek olur ve bu zorlu günleri en sağlıklı şekilde hep birlikte atlatırız.”

Arda Gündüz: “Bu süreçte müzisyenler tamamen unutuldu”

“Süreç içerisinde yani yaklaşık 1 yıldır yaşamadığımız sıkıntı kalmadı. Bu süreçte müzisyenler tamamen unutuldu. Bu işten ekmek yiyen insanlar var. Açık olduğumuz dönemde bile işler ne yazık ki eskisi gibi değildi. Ne yazık ki ülkemizde sanata ve sanatçıya destek verilmiyor. Bizim durumumuz küçük esnafla aynıdır yani batma noktasındayız. Kültür Dairesi’nin yapacağı katkıdan pek bir bilgim yok ama böyle bir şey güzel olur. En azından sanatçılar için gelir kaynağı olur. Benim en büyük korkum bu sürecin tamamlanmasıyla müzik yapmak için mekân bulunamayacak olmasıdır.”

Demet Gencelli: "Bir an önce işimizin açılmasını istiyoruz"

"Yaklaşık bir yıldır gerçekten gerek müzisyenler gerek mekan sahipleri çok zor günler geçiriyor. Tabii ki her şeyin başı sağlık bunun bizler bilincindeyiz ama bakıldığında müzisyenler ve sanatçılar günlük çalışanlar insanlardır. Tabii ki böyle bir büyük küresel salgının da başımıza geleceğini bilmediğimiz için son derece herkes hazırlıksız yakalandı. Ek işi olanlar belki biraz daha rahat atlatsa da hayatını tamamen müzikten kazanan insanlar için her geçen gün hayat daha da zorlaştı ve henüz önümüzü de net olarak göremediğimiz bugünlerde Kültür Dairesi'nin yapacağı bu katkıya teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki bizler de diğer meslekler gibi bir an önce sosyal mesafe ve her türlü kurala uygun olarak işimizin açılmasını istiyoruz. İnsanlar içinde eğlenmek deşarj olmak da sağlıklı yaşamanın bir parçasıdır."

Mert Kozal: “Müzik sektöründen geçinenler ya çevresinden destek alıyor, ya da aletlerini satıyor”

“Yaşadığımız sıkıntı tabi ki maddi. Çevremden ve kendimden de bildiğim, sektörün kapalı olmasından ötürü müzik sektöründen geçinenlerin birikimlerinden (eğer varsa tabi) harcıyor olması. Olmayanlar ya aile ve çevrelerinden destek görmek durumunda kaldılar ya da, mecburiyetten elindeki müzik aletlerini satıp süreci atlatmaya çalışıyorlar. Bu süreçte benim beklentim, kapalı olan bütün sektörlerin en kısa zamanda açılabilmesi için aşılama sürecinin en hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi. Devletin süreci başarılı bir şekilde idare etmesi lazım… Kültür Dairesi’nin yardım çalışmasından benim herhangi bir bilgim yok. Ama varsa güzel bir haber, umarım gerçekleşir.”

Zeki Karahanoğlu: “Borçlarımızı, kiramızı, faturalarımızı ödeyemez duruma geldik”

“Bu süreç durduğundan beri hayatımız durdu. Borçlarımızı, kiramızı, faturalarımızı ödeyemez duruma geldik diyebilirim. Bu süreçten beklentim sektörümüzün bir an önce bir açılıma gidilmesi. Eskisi gibi olmasa da en azından bizim için bir gelir olsun. Kültür Dairesi’nin başlattığı çalışmaya başvurumu yaptım. Açıkçası bir beklentim yok ama bekliyorum.”

Saffet Anibal: “Sadece bu işi yapanlara çok üzülüyorum”

“Ben müzik yapıyorum ama çalıştığım başka iş de var. Evet, müzik varken bana bir katkıydı ama esas işim müzik değil. İyi de değil! Sadece bu işi yapanlara çok üzülüyorum. Ben ve benim gibiler en azından bir nebze olsun evimize ekmek götürebiliyoruz ama mekân çalıştıranlar çalışanları ve müzisyenler çok mağdur. İnşallah erken zamanda toparlar herkes.”