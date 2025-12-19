LTB, Boğaziçi köyünde tespit edilen şap hastalığına karşı tedbirleri arttırarak sürdürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamalar doğrultusunda, Boğaziçi Köyü’nde semptomları görülen şap hastalığına karşı LTB, belediye sınırları içerisinde herhangi bir vaka bulunmamasına rağmen, önleyici tedbirleri arttırarak etkin mücadeleye devam ediyor.

LTB bu kapsamda araçlı dezenfeksiyon noktalarını 3’e çıkardı. Hamitköy çevre yolu ağıllar girişi, Güngör yolu hayvancılık bölgesi girişi ve Haspolat Sanayi Bölgesi mezbaha yolu girişinde dezenfeksiyon yapılıyor ve işlem uygulanan araçlara imzalı “Dezenfeksiyon Belgesi” veriliyor. Ayrıca, olası buluşmanın önüne geçmek ve yönlendirmeye sağlamak amacıyla, 6 toprak yol bağlantısı da geçici olarak kapatıldı.



Dezenfektasyon belgesi uygulaması

Hayvan taşıma araçları, kasap sevkiyat araçları, süt tankerleri, yem taşıyan araçlar, meyve ve sebze taşıyan araçlar ile traktörlerin belirtilen noktalarda dezenfeksiyon işlemini yaptırmaları ve imzalı Dezenfeksiyon Belgesi almaları gerekmektedir.