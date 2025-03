Londra Handel Çalgıcıları ile Barok dönemine benzersiz bir yolculuk ettik

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs’tan en iyi sanatçıları ve toplulukları Kıbrıslı sanatseverler ile buluşturan Pharos Arts Foundation bu kez de zamanımızın en dikkat çekici Barok topluluklarından biri olan London Handel Players (Londra Handel Çalgıcıları) topluluğunu izleme imkanı sundu. 21 Mart Cuma gecesi ilk kez Kıbrıs’ta sahne alan 6 müzisyenden oluşan topluluk Lefkoşa'daki The Shoe Factory'nin tamamen dolu salonunda verdikleri benzersiz konserle herkesi kendilerine hayran bıraktılar.



İfade derinliği, mükemmel yetenekleri ve müzisyenliklerini Lefkoşa sahnesine yansıttılar

İfade derinlikleri,mükemmel yetenekleri ve müzisyenlikleriyle ünlü olan, 25 yıldır dünya çapındaki izleyicileri konserleri,kayıtları ve Wigmore Hall, Carnegie Hall, Göttingen ve Halle Handel Festivalleri gibi büyük mekanlar ile festivallerde eşsiz performanslarıyla heyecan uyandıran topluluk izleyicileri Lully, Rameau, Telemann, Vivaldi, Corelli, Scarlatti ve Purcell gibi öncü Barok bestecilerinin ilham aldıkları ve eserlerinde uzak kültürlerden öğeler kullandıkları bir yolculuğa çıkardılar.



Müthiş bir kültürel çeşitlilikten beslenen müzikal simya akşamı

Flütte Rachel Brown, kemanda Adrian Butterfield, kemanda Oliver Webber, viyolada Rachel Byrt, çelloda Gavin Kibble ve klavsende Silas Wollston’dan oluşan topluluk Fransız bale ve operasındaki Osmanlı gösterişçiliği, Pers inceliği ve Amerikan yerlisi ritimleri, Polonya gaydası ve polonez dansları, İtalyan konçertolarındaki İspanyol çılgınlığı ve Hint canlılığı ile Britanya Adaları'nın rustik enerjisini yansıttığı muhteşem programla benzeri olmayan ve katıksız bir müzikal simya akşamı yaşattı.

Topluluk 21 Mart akşamki Lefkoşa programında şu besteleri seslendirdi:

Jean-Baptiste Lully… From the comédie-ballet: Le Bourgeois Gentilhomme

Jean-Philippe Rameau… From the tragédie lyrique: Les Boréades

Michel Corrette… Concerto Comique No.25 in G minor (excerpt)

Georg Philipp Telemann… Concerto for Flute and Strings in D major TWV 51:D2

Johann Heinrich Schmelzer… Trio Sonata “Der Polnische Sackpfeifer”

Georg Philipp Telemann… Overture-Suite in E major (excerpt)

Antonio Vivaldi… Flute Concerto in E minor, RV 431a “Il Gran Mogol”

Arcangelo Corelli… Violin Sonata Op.5 No.12 in D minor “La Follia”

Domenico Scarlatti… Harpsichord Sonata in A major K.24

Gaspar Sanz & Santiago de Murcia… Canarios

Nicola Matteis… Ground after the Scotch Humour

Henry Purcell… From the Ayres for the Theatre “The Married Beau”