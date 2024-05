Lezzetin Adresi Kıbrıs

Kıbrıs mutfağı, Akdeniz'in lezzetli malzemeleriyle öne çıkan zengin bir mutfaktır. Bu mutfak, tarih ve kültürün birleştiği bir noktada, lezzetli yemekler ve özgün tatlarla doludur. Bu yazıda, Kıbrıs mutfağının önemli birer parçası olan domates dolması ve gabbar turşusunu bizler nasıl yapıyoruz onu anlatacağız. Bu eşsiz lezzetleri bizler nasıl yapıyoruz takip edebilmek için her Pazar bir YENİDÜZEN alabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz…

Domates Dolması

Domates dolması, yaz aylarının en sevilen ve özgün lezzetlerinden biridir. Akdeniz'in sıcak ikliminde yetişen dolmalık domatesler, içerisine doldurulan zengin harçla birleşerek sofralarda muhteşem bir şölen sunar. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan domates dolması, geleneksel tariflerde pirinç, soğan, yeşillikler ve baharatlarla hazırlanır. Şimdi bir de bu harika lezzeti benim nasıl yaptığıma bakalım.

İçindekiler

6 adet sulu, olgun domates

2 adet çok büyük soğan

500 ml domates rendesi

Damak zevkine göre tuz

10 yemek kaşığı zeytinyağı

Damak zevkine göre limon

3 diş sarımsak

1 bardak pirinç

İsteğe göre maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Yemek tarifi

Keskin bir bıçak kullanarak domateslerin üst kısımlarını, şapkaları yan tarafta olacak şekilde kesiyorum. Domateslerin içini bir kaşıkla kabuğunu delmemeye dikkat ederek çıkarıyorum. Domateslerin içini bir kaseye koyup rendeliyorum.

Domateslerin içini koyduğum kaba domates rendesini, pul biberi ve tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyorum.

Soğanın bir tanesini uzunlamasına küçük bir parça halinde kesiyorum. Ocakta bir tencerede biraz su kaynatıp, soğanı yumuşayana kadar kaynatıyorum. Yumuşak hale geldiğinde ateşi kapatıp, kullanma zamanına kadar suyun içinde bekletiyorum.

Fırını önceden 180C'ye ısıtıyorum.

Bir tavada 5 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıp diğer soğanı, sarımsağı, soğanlar yumuşayıp yanmayana kadar soteliyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra yaklaşık 3 su bardağı domates karışımından ekliyorum.

Kaynatıp ardından pirinci ekleyip karıştırıyorum.

Domateslerin sululuğuna göre daha az veya daha fazla su eklememiz gerekebilir. Pirinç suyu çekmeye başlayana kadar yaklaşık 10 ila 15 dakika pişiriyorum. Ateşten alıp maydanozu ve limonu ekleyip karıştırıyorum.

Domatesleri harcımla dolduruyorum ve domatesin başlarını üzerlerine koyuyorum. Soğanın bir katmanını dikkatlice soyup dolduruyorum.

Domatesleri ve soğanları, fırına dayanıklı büyük bir kaba yerleştiriyorum.

Kalan zeytinyağını domates ve soğanların üzerine gezdirin. (Damak zevkinize göre üzerine biraz daha tuz serpebilirsiniz.)

Benim fırınımda 30-45 dakika arasında hazır oluyorlar. Fırınınıza göre domates ve soğanlar pişince fırından alın.

Yoğurt ve salata ile servis yapıyorum.

Gabbar turşusu

Gabbar turşusu, kapari bitkisinin dallarından ve yapraklarından elde edilen özel bir turşu çeşididir. Kapari, Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olup sıcak ve güneşli iklime sahip Kıbrıs’ın her yerinde ama özellikle kıraç bölgelerde mükemmel şekilde yetişir. Kökleri çok derinlere gittiği için çok uzun ömürlü olur fakat toprağın üstündeki kısmı her yıl kuruyup ortadan kalkar. Her yıl toprakla bir olan yerden her Nisan ayında yeni filizler yeşerir. Nisan ayında yeşeren kapari bitkisi Ağustos ayına kadar taze filizler vermeye devam eder. Kapari bitkisi, antioksidanlar, C vitamini ve lif açısından zengindir. Bu sebeple Gabbar turşusu, sadece eşsiz bir lezzet sunmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da katkıda bulunmaktadır. Tuzlu ve hafif ekşimsi bir lezzetiyle bu turşu, mezelerin, salataların ve yemeklerin vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olmaktadır. Gelin sizlere bu tamamlayıcı lezzeti nasıl yaptığımı anlatayım.

Malzemelerim;

Gabbar

Sirke

Tuz

Kavanoz (orta boy)

Nasıl Yapıyorum?

Gabbarlarımı temizleyip su dolu bir kabın içine koyuyorum. Suyun bu bitkinin tamamını örtmesi için gabbarlarımın üzerin temiz bir taş koyuyorum. Suyu 7 gün boyunda her gün değiştiriyorum. Bu işlemi yapmamın sebebi gabbarlardaki acı tadın gitmesi içindir. Sularını değiştirdikten sonra gabbarlarımı kavanozlara bölüştürüyorum. Üzerlerine bir kaşık kadar tuz ve gabbarları örtecek kadar sirke döküp kavanozlarımı sıkıca kapatıyorum. Üç hafta (21 gün) sonra gabbarlarım hazır olacaktır.