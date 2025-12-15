“Sürekli artan nüfus karşısında bütçe öngörüsü yapabilmek mümkün değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Meclis kürsüsünden bazı açıklamalar yaptı.

2026 bütçesindeki 26 milyar TL’lik borçlanma öngörüsüne işaret eden CTP Milletvekili Birinci, “Bu zaten önümüzdeki yıl içerisinde bakanlıklarda faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konusunda bir mesaj veriyor.” dedi.

Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, toplam bütçenin yüzde 10,2’sine tekabül ettiğine vurgu yaparak, “Bu bütçenin yetersiz olduğu ortadadır. Bu bütçeyle birtakım faaliyetler öngörülemiyor. Öngörülememe sebebi de nüfusun bilinmemesidir. Sürekli artan nüfus karşısında bütçe öngörüsü yapabilmek mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Çalışma Dairesi’nın bütçesinde geçen yıla kıyasla yapılan yüzde 16’lık artışın da yetersiz kalacağına dikkat çeken Birinci, “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri’nin bütçesi de artışa rağmen yetersiz olacak. Ulusal krizler ve dövizdeki yükselişten dolayı bu rakamlar değişmelidir.” diye konuştu.

Birinci, ciddi nüfus artışı ve ekonomik kriz dolayısıyla sosyal sorunlar ve suç oranının çok ciddi artış gösterdiğini belirterek, “Çağdaş bir çalışma yaşamı oluşturulamadı, gençlerimizin çoğu işsizlikten dolayı göç ediyor.” açıklamasında bulundu.