“Son 5 yılda çalışma yaşamı kontrol edilemez hale geldi”

Meclis Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, bütçenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurguladı.

Besim, “Bu bütçenin rakamlarının ne anlama geldiğini değerlendirirken aslında bu ülkede emeği konuşuyoruz. Bu ülkenin kırılgan gruplarına ne kadar el uzattığını konuşuyoruz. Kaçak çalışmanın yaygınlaştığı, insan ticaretinin çoğu zaman görmezden gelindiği, emek sömürüsünün adeta normalleştirildiği bir düzende bu bakanlığın bütçesi, aslında devletin vicdanıdır.” dedi.

Son beş yılda çalışma yaşamının kontrol edilemez hâle gelmesinin sıkça gündeme geldiğini belirten Besim, bu durumun kaçak yaşayan insanların koşullarını ve insan hakları ihlallerini derinleştirdiğini ifade etti. “Kaçak yaşam ülkemizi en fazla tehdit eden konulardan biridir.” diyen Besim, özellikle üniversitelerin yaygınlığı ve denetimsizliğinin ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

Üniversiteler aracılığıyla ülkeye gelen birçok kişinin zaman zaman insan ticaretiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Besim, bunun Çalışma Bakanlığı’nın öncelikli gündem maddelerinden biri olması gerektiğini vurguladı.

Özel sektörde çalışanların da kamuda çalışanlar kadar mutlu ve huzurlu olabilmesi için bakanlığın ne yaptığı sorusunu yönelten Besim, Çalışma Bakanlığı’nın nüfus planlamasında da çok önemli bir rolü olduğunu belirtti. Bir yandan ülkeye ucuz iş gücü getirilmeye çalışılırken, diğer yandan ciddi bir işsizlik sorunu yaşandığını dile getiren Besim, “Bu sektörlere personel yetiştirmek ve oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapıyoruz?” diye sordu.