Koopbank Genel Müdürü Ataman, Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği Yönetim Kurulu’na seçildi

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, uluslararası düzeyde kooperatif bankacılığını temsil eden Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA – International Cooperative Banking Association) Yönetim Kurulu’na seçildi.

Koopbank tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği’nin Yönetim Kurulu Toplantısı, 12 Aralık’ta Polonya’nın Varşova kentinde yapıldı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda, Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Birliğin Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Koopbank, kooperatif bankacılığını küresel ölçekte temsil eden ICBA’deki bu temsiliyetinin yanı sıra kooperatifçilik hareketinin en üst düzey uluslararası çatı örgütü olan Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA – International Cooperative Alliance) de üyesi konumunda bulunuyor.

Genel Müdür Kemal Ataman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kooperatif bankacılığının yerel kalkınmayı, dayanışmayı ve finansal kapsayıcılığı merkeze alan güçlü bir model olduğuna dikkat çekti. ICBA Yönetim Kurulunda görev almanın hem Koopbank hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kooperatif bankacılığı açısından önemli bir sorumluluk ve onur olduğunu belirten Ataman, bu görev süresince ülkenin kooperatifçilik alanındaki birikimini uluslararası platformlarda paylaşmayı ve küresel iş birliklerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.