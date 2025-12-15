“KHK’nın işleyişi güçlendirilmeli, itibarı zedelenmemeli”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Başbakanın özellikle Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde kullandığı bazı ifadelerin, kamuoyunun güven duyması gereken bu tür kurumların itibarını bilinçli biçimde aşındırdığı yönünde ciddi kaygılar yarattığını söyledi.

Şahiner, kamuoyuna yansıyan haber ve videolarda Başbakanın “Siz yazılı sınavı geçin, biz sözlüde size yardımcı olalım” şeklindeki sözlerini anımsatarak, bu tür açıklamaların KHK gibi anayasal ve bağımsız bir kurumun güvenilirliğini zedelediğini ifade etti.

KHK öncesi, personel alımlarının büyük ölçüde siyasi saiklerle yapıldığını belirten Şahiner, sınavsız ve münhalsız biçimde, ihtiyaç analizi yapılmadan gerçekleştirilen istihdamların özellikle seçim dönemlerinde uygulandığını söyledi.

Şahiner, bu durumun çalışma barışını bozduğunu ve kamuda adalet duygusunu zayıflattığını kaydetti. Şahiner, Başbakanın açıklamalarıyla KHK’nın yıllar içinde oluşan kurumsal itibarının “yerle bir edilmesinin” doğru olmadığını vurgulayarak, bu tür kurumlara “gözümüz gibi bakılması” gerektiğini söyledi.

Şahiner, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atacağı adımlar, işleyişi güçlendirilerek daha iyi bir noktaya çekilmelidir. Başbakanın yaptığı açıklamalarla, itibarını yerle bir edecek bir noktaya kavuşturmakla olmaz.” diye konuştu.

Öte yandan Şahiner, bütçenin komite aşamasında olduğu süreçte elde edilen verileri de Genel Kurul’la paylaştı. Buna göre, Kamu Hizmeti Komisyonu 2025 yılı içinde 211 sınav düzenledi; bu sınavlara 17 bin 314 kişi yazılı olarak katıldı. Aynı dönemde yaklaşık 1500 karar üreten Komisyon aracılığıyla 792 kişinin kamuya istihdam edildiği bilgisini aktaran Şahiner, tüm bu verilerin KHK’nın işleyişinin ve sorumluluğunun büyüklüğünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.