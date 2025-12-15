Hava sıcaklığının 4 derece artması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmur ve çarşamba gününden sonra hava sıcaklığının dört derece artmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 16 – 22 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı yarın ve çarşamba günü iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19; diğer günlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Hava yarın parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmurlu, çarşamba ile perşembe az bulutlu, cuma ile cumartesi parçalı bulutlu, pazar ile pazartesi parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.